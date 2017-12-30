e-YDS başvruları devam ediyor

e-YDS 2018/1 İngilizce alanında, 13 Ocak 2018 tarihinde saat 14:45'de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınava başvurular, 25 Aralık– 4 Ocak 2018 tarihleri arasında alınacak. Sınav cevaplama süresi 180 dakika olacak. Adaylar, saat 14:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4200, İstanbul'da 432, İzmir'de 112 olacak.
Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.
Deneme e-sınavı hazırlandı
e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlandı. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemli.
2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2018 e-YDS) Kılavuzu