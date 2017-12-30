​e-YDS başvruları ne zaman? e- YDS başvurusu nasıl yapılır? e-YDS başvruları devam ediyor 13 Ocak 2018'de düzenlenecek olan e-YDS 2018/1'e başvuruları devam ediyor. Adaylar, e-YDS 2018/1 için 4 Ocak 2018 tarihine kadar başvurularını yapılabilecek.

Haber Merkezi 30 Aralık 2017, 15:01 Son Güncelleme: 30 Aralık 2017, 15:57 Yeni Şafak