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Ebru böyle vuruldu

AK Parti Küçükçekmece Belediyesi başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim programı esnasında tabanca ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Şahin Şen
04:00 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 01:20 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Ebru Güneş.
Ebru Güneş.

Sokakta yürüyen bir kadının vurulup ağır yaralandığı saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alınmıştı. Yeni görüntülerde araçtan ateş açıldığı esnada sokakta yürüyen 32 yaşındaki Ebru Güneş’in vurulup yere düştüğü görülüyor. Sokaktakiler silah seslerini duyup kaçışırken, bir kişi ise otomobilin kenarında eğilerek kendini korumaya çalışıyor. Bir süre sonra elinde silah olan başka bir kişi, saldırganların peşinden koşuyor. Ardından elinde uzun namlulu silah bulunan başka bir kişi de saldırganların kaçtığı yöne doğru gidiyor.

HEPSİ SABIKALI

Kanarya Mahallesi'ndeki saldırıda kullanılan ve Başakşehir Şamlar'da terk edilmiş halde bulunan aracın olaydan 13 gün önce kiralandığı, araçta 5 kişi olduğu tespit edildi. Saldırganların 5'inin de gasp ve hırsızlık suçlarından sabıkaları olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli arasında araçta bulunan bir kişi ile saldırının talimatını verdiği belirlenen isim de bulunuyor. 57 adrese baskın yaparak 3 ruhsatsız silah ele geçiren polis, aracı Şamlar'a bıraktıktan sonra ikinci bir araçla kaçan saldırganların izini sürüyor.


AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada silahlı saldırı düzenlendi. Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında uzun namlulu silahla ve tabancayla düzenlenen saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı lanetleyerek, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı paylaşımda saldırıyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığını belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyı lanetleyerek olayla ilgili Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öte yandan saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde SUV model bir araçla gelen saldırganların ateş açarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.


#Saldırı
#Küçükçekmece
#Aziz Yeniay
#Ebru Güneş
38 dakika önce
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