Ebru böyle vuruldu

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada silahlı saldırı düzenlendi. Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında uzun namlulu silahla ve tabancayla düzenlenen saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı lanetleyerek, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı paylaşımda saldırıyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığını belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyı lanetleyerek olayla ilgili Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öte yandan saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde SUV model bir araçla gelen saldırganların ateş açarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.