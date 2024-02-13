Ebru böyle vuruldu

Sokakta yürüyen bir kadının vurulup ağır yaralandığı saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alınmıştı. Yeni görüntülerde araçtan ateş açıldığı esnada sokakta yürüyen 32 yaşındaki Ebru Güneş’in vurulup yere düştüğü görülüyor. Sokaktakiler silah seslerini duyup kaçışırken, bir kişi ise otomobilin kenarında eğilerek kendini korumaya çalışıyor. Bir süre sonra elinde silah olan başka bir kişi, saldırganların peşinden koşuyor. Ardından elinde uzun namlulu silah bulunan başka bir kişi de saldırganların kaçtığı yöne doğru gidiyor.
HEPSİ SABIKALI
Kanarya Mahallesi'ndeki saldırıda kullanılan ve Başakşehir Şamlar'da terk edilmiş halde bulunan aracın olaydan 13 gün önce kiralandığı, araçta 5 kişi olduğu tespit edildi. Saldırganların 5'inin de gasp ve hırsızlık suçlarından sabıkaları olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli arasında araçta bulunan bir kişi ile saldırının talimatını verdiği belirlenen isim de bulunuyor. 57 adrese baskın yaparak 3 ruhsatsız silah ele geçiren polis, aracı Şamlar'a bıraktıktan sonra ikinci bir araçla kaçan saldırganların izini sürüyor.