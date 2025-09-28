Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne’de genç aşçılar ekşili köfte için yarıştı

Edirne’de genç aşçılar ekşili köfte için yarıştı

21:5228/09/2025, воскресенье
G: 28/09/2025, воскресенье
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Edirne’de genç aşçılar ekşili köfte için yarıştı
Edirne’de genç aşçılar ekşili köfte için yarıştı

Edirne’de düzenlenen "Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali"nde lise öğrencileri arasında ekşili köfte yarışması gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi’nde düzenlenen festivalin son gününde "Trakya’nın Aşçıları Yarışıyor" etkinliği yapıldı. Yarışmaya Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırklareli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tekirdağ Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Aşçı adayı öğrenciler, hazırladıkları ekşili köfteleri jürinin beğenisine sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep Keskin ve Buğra Öztürk birinci oldu. Birinciliği kazanan Zeynep Keskin ve Buğra Öztürk, en lezzetli ekşili köfte yemeğini hazırladıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.


Program sonunda öğrencilere sertifika ve çeşitli hediyeler verildi.

#Edirne
#Genç aşçılar
#Ekşili köfte
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI 2025: 18 bin kadro için tarih belli oldu mu? Bakan Memişoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım