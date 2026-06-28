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Edirne'de abart egzozlu ve plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 105 bin lira ceza uygulandı

Edirne'de abart egzozlu ve plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 105 bin lira ceza uygulandı

00:0328/06/2026, Pazar
DHA
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Motosiklet, işlemlerin ardından yediemin otoparkına çekildi.
Motosiklet, işlemlerin ardından yediemin otoparkına çekildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince durdurulan trafikten çekme belgeli, plakasız ve abart egzoz takılı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Ş.Ç.’ye toplam 105 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimde motosikletin trafikten çekme belgeli olduğu, plakasının bulunmadığı ve sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan trafikten çekme belgeli ve abart egzoz takılı plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Ş.Ç.’ye 105 bin lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Rıza Efendi Mahallesi İnönü Caddesi'nde Ş.Ç. yönetimindeki motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin trafikten çekme belgesi olduğu, plakasının bulunmadığı ve abart egzoz takılı olduğu belirlenirken, sürücü Ş.Ç.’nin de ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Ş.Ç.’ye, ‘Karayolları Trafik kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 105 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise işlemlerin ardından yediemin otoparkına çekildi.


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