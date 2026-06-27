Hız denetimleri artırıldı: Valilikten sürücüleri hız sınırlarına uyma konusunda uyardı

Valilikten yapılan açıklamada, trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında yer alan aşırı hızla etkin mücadele edilmesinin, karayolu kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması, trafik kurallarına uyma konusundaki dikkat ve hassasiyetin en üst seviyede tutulması ve hız ihlallerinden kaynaklanan ölümlü ile ağır yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla il genelindeki denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Özellikle okulların tatile girmesiyle birlikte karayollarında yaşanması beklenen trafik yoğunluğu da göz önünde bulundurularak hız kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ve mobil radar araçları ile yoğun hız denetimleri gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızın idari para cezasıyla karşılaşmamaları, kendilerinin ve diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla başta hız kuralları olmak üzere tüm trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiği kamuoyuna duyurulur" denildi.