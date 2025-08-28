Edirne’de sera yatırımlarıyla tarımsal üretim kapasitesi artırılıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, finansmanının yüzde 75’lik kısmı Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, kalan yüzde 25’lik kısmı ise üreticilerin kendi kaynakları tarafından karşılanan ve artık faaliyete geçmiş olan seralar incelendi.





Köse ayrıca, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından finanse edilen ve yapımı halen süren yeni sera projelerinde de incelemelerde bulundu.





Bu projelerin de kısa sürede tamamlanarak ilin tarım altyapısına kazandırılmasının hedeflendiğini vurgulayan, "Çiftçimizin üretim kapasitesini ve gelir düzeyini doğrudan artıracak olan bu önemli projelerde emeği geçen başta İl Özel İdaresi, Trakya Kalkınma Ajansı ve Çevre Koruma Vakfı olmak üzere tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.







