Edirne'de şiddetli sağanak: Dere taştı AFAD vatandaşları tahliye etti

Uzunköprü'de dün gece başlayan sağanak öğleden sonra şiddetini artırdı. İlçede metrekareye 24 saatte 60 kilograma yakın yağış düştü.
Yollarda su birikintileri oluştu, bazı bodrum katlara su girdi. Aşırı yağış nedeniyle Kırkavak Deresi bazı bölgelerde yatağından çıktı.
Uzunköprü Belediyesi ve AFAD ekipleri ilçede çalışmalarına devam ediyor.
AFAD VATANDAŞLARI TAHLİYE ETTİ
AFAD ekipleri Atatürk Mahallesi Vakıf Sitesi'ndeki 48 hanenin sakinlerini tahliye etmeye başladı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp ilçeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
VALİ CANALP ALANA GİTTİ
Vali Canalp, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Özlem Becan iş makinasıyla tahliye edilen insanların bulunduğu alana gitti.
Canalp, AA muhabirine tüm kamu kurumlarının bölgede hazır vaziyette olduklarını söyledi.
Tahliye işleminin sürdüğünü ifade eden Canalp,
"Üst katlara çıkmak isteyen vatandaşlarımız üst katlara çıkacaklar, diğer vatandaşlarımızı da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna alacağız" dedi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli için \"Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.\" anlamına gelen sarı uyarı yayımladı.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.<br><br>
RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 kmsaat) olarak eseceği tahmin ediliyor.<br><br>
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (35-70 kgm²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.<br><br>
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 kmsaat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.<br><br>
MARMARA<br><br>Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.<br><br>
EGE<br><br>Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 kmsaat) olarak esmesi bekleniyor.
AKDENİZ<br><br>Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
İÇ ANADOLU<br><br>Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATI KARADENİZ<br><br>Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ<br><br>Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DOĞU ANADOLU<br><br>Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.<br><br>
GÜNEYDOĞU ANADOLU<br><br>Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA<br><br>Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
ÇARŞAMBA HAVA DURUMU<br><br>
PERŞEMBE HAVA DURUMU<br><br>
CUMA HAVA DURUMU<br><br>
CUMARTESİ HAVA DURUMU<br><br>
PAZAR HAVA DURUMU<br><br>
Meteorolojiden dört kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen son verilere göre; Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Denizli ve Manisa çevrelerinde hava yağmurlu olacak. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.