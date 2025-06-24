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Edirne'de Tunca Nehri kenarında yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Edirne'de Tunca Nehri kenarında yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

00:5024/06/2025, Salı
AA
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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede yayılırken, yaklaşık bir dekar alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık bir dekar otluk alan zarar gördü.


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