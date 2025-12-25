Yeni Şafak
Edremit'teki tarihi bina yağışlara dayanamadı

Edremit’teki tarihi bina yağışlara dayanamadı

18:3725/12/2025, Thursday
G: 25/12/2025, Thursday
IHA
Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı
Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı

Balıkesir'de tarihi binanın duvarındaki bir kısım, sağanak yağışa dayanamayarak yıkıldı. Ekipler, binanın etrafını demir bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış, şehrin simge yapılarından biri olan tarihi binada hasara yol açtı.


Camivasat Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde bulunan tarihi binanın duvarının bir kısmı, yoğun yağışlara dayanamayarak yıkıldı. Uzun yıllardır kullanılmayan binada meydana gelen kısmi yıkılma sonrası Edremit Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, binanın etrafını demir bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı.

Caddeye bakan ön kısmı kesme taştan inşa edilmiş, bahçeli kargir bir yapı olan tarihi bina, uzun yıllar otel ve iş hanı olarak hizmet verdiği ve şehrin sosyal hafızasında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Yağışlar sonrası meydana gelen kısmi yıkımın ardından, tarihi yapının durumuyla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.



