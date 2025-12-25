Edremit’teki tarihi bina yağışlara dayanamadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış, şehrin simge yapılarından biri olan tarihi binada hasara yol açtı.

Caddeye bakan ön kısmı kesme taştan inşa edilmiş, bahçeli kargir bir yapı olan tarihi bina, uzun yıllar otel ve iş hanı olarak hizmet verdiği ve şehrin sosyal hafızasında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Yağışlar sonrası meydana gelen kısmi yıkımın ardından, tarihi yapının durumuyla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.