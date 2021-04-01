​Ege Denizi'nin Muğla Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nin Muğla Datça ilçesi açıklarında saat 15.33'te 4.1 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.33'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.33'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.33'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.