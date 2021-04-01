Gündem Ege Denizinin Muğla Datça ilçesi açıklarında 41 büyüklüğünde deprem meydana geldi
MUĞLA

​Ege Denizi'nin Muğla Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nin Muğla Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nin Muğla Datça ilçesi açıklarında saat 15.33'te 4.1 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haber Merkezi DHA
​Ege Denizinin Muğla Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Arşiv

Ege Denizi'nin Muğla Datça ilçesi açıklarında saat 15.33'te 4.1 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.33'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.

Kuşadası’nda deprem
GÜNDEM
Kuşadası’nda deprem

Afyonkarahisar'da deprem
GÜNDEM
Afyonkarahisar'da deprem

Abone Ol Google News
Ege sallandı

Ege sallandı

Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Dokuz ayda her şeyini kaybetti

Dokuz ayda her şeyini kaybetti

Hayvanlarını satıp şehre yerleşmişti ağlayarak köyüne döndü.
Ankarada katliam gibi kaza

​Dokuz aracın karıştığı feci kazada 4 ölü, 5 yaralı

Arızalanan gemi yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu.

'Gök taşı' diye 5 yıl sakladı, bakın ne çıktı.

Yerli otomobile sürpriz bir isim daha

Yerli otomobile sürpriz bir isim daha

'Tersine göçle' TOGG'a katılan kişi sayısı 23'e yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.