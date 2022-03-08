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ANKARA

Ege’de yeni dengeler: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Ege’deki konjonktürü değiştirdi

Parlamentodaki konuşmasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durum Türkiye’yle görüşmemizi gerektiriyor” diyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 13 Mart’ta Türkiye’ye geliyor. Erdoğan ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek olan Miçotakis’in ajandasında Ukrayna’daki savaş var.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Ege’de yeni dengeler: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Ege’deki konjonktürü değiştirdi
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 13 Mart Pazar günü Türkiye’ye geliyor. Fener Rum Patrikhanesi’nde ayine katılacak olan Miçotakis, ardından öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

9-10 Mart tarihlerinde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u ağırlayacak olan Erdoğan, Miçotakis’in ziyaretiyle birlikte normalleşme diplomasisi kapsamında bir hafta içinde iki liderle buluşmuş olacak.

Kiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis

Önemli temas

Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde iki ülke arasındaki mevcut sorunlar ve devam eden diyalog mekanizmalarında gelinen son aşamanın gözden geçirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği yeni konjonktürde kuzeydeki son gelişmeler de liderler tarafından ağırlıklı olarak ele alınacak. Savaşın bölgemize olası etkilerinin detaylı olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Son olarak GASA statüsündeki adaların silahlandırılması ve Yunanistan’da artan silahlanma yarışıyla her ne kadar ikili ilişkiler gerilimli bir seyir izlese de, Rusya-Ukrayna savaşının AB ve NATO üyesi ülkelerin birliktelik ihtiyacını ortaya çıkarmasıyla birlikte Erdoğan-Miçotakis teması önem kazanıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonra Miçotakis, Yunanistan Parlamentosu’ndaki konuşmasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durumu Türkiye’yle görüşmemizi gerektiriyor” ifadelerini kullanmıştı. Miçotakis’in talebi doğrultusunda yılın ilk aylarında planlanan görüşme, ikili ilişkilerde normalleşme diplomasisi kapsamında da öne çıkıyor.

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