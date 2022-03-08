Ege’de yeni dengeler: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Ege’deki konjonktürü değiştirdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 13 Mart Pazar günü Türkiye’ye geliyor. Fener Rum Patrikhanesi’nde ayine katılacak olan Miçotakis, ardından öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

9-10 Mart tarihlerinde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u ağırlayacak olan Erdoğan, Miçotakis’in ziyaretiyle birlikte normalleşme diplomasisi kapsamında bir hafta içinde iki liderle buluşmuş olacak.

Kiryakos Miçotakis

Önemli temas

Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde iki ülke arasındaki mevcut sorunlar ve devam eden diyalog mekanizmalarında gelinen son aşamanın gözden geçirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği yeni konjonktürde kuzeydeki son gelişmeler de liderler tarafından ağırlıklı olarak ele alınacak. Savaşın bölgemize olası etkilerinin detaylı olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Son olarak GASA statüsündeki adaların silahlandırılması ve Yunanistan’da artan silahlanma yarışıyla her ne kadar ikili ilişkiler gerilimli bir seyir izlese de, Rusya-Ukrayna savaşının AB ve NATO üyesi ülkelerin birliktelik ihtiyacını ortaya çıkarmasıyla birlikte Erdoğan-Miçotakis teması önem kazanıyor.

REKLAM

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonra Miçotakis, Yunanistan Parlamentosu’ndaki konuşmasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durumu Türkiye’yle görüşmemizi gerektiriyor” ifadelerini kullanmıştı. Miçotakis’in talebi doğrultusunda yılın ilk aylarında planlanan görüşme, ikili ilişkilerde normalleşme diplomasisi kapsamında da öne çıkıyor.

DÜNYA Gazeteci Miçotakis'in yüzüne vurdu: Sığınmacılar konusunda yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?