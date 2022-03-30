‘Eğitsel Oyunlar Şöleni’ Üsküdar’da yapıldı

Üsküdar Belediyesi spor saraylarında ders alan 4-7 yaş aralığındaki minik öğrenciler için Çavuşdere Spor Sarayı’nda “Beceri Gelişimi ve Eğitsel Oyunlar Şöleni” etkinliğini gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’nin düdük çalması ile başlayan yarışta minik yarışmacılar kurulan beceri gelişim parkurlarında kıyasıya yarıştılar. Dereceye giren miniklere kupa, tüm katılımcılara da madalya takdim eden Başkan Türkmen, “Çocuklarımızın ileri yaşlarda ilgilenecekleri spor branşlarında gereken alt yapıyı oluşturmak, yeni beceriler edindirmek için katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz” diye konuştu.