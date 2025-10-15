Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı

Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı

14:4315/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı

Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, 15-17 Ekim tarihlerinde e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri, 15-17 Ekim tarihlerinde yurt başvurusu yapabilecek.

17 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erecek başvurular,
e-Devlet üzerinden alınacak.

Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin, e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) öğrencilerin hizmetinde olacak.

Başvuru süresince yatay ve dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen, lisansüstü (Yüksek lisans, doktora), normal öğrenim süresi içinde öğrenimlerini tamamlayamayan ve bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler de yurt başvurusunda bulunabilecek.




#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#yurt başvuruları
#ek kontenjan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH KILAVUZU 15 EKİM! 15 bin Sözleşmeli Öğretmen alımı tercih başvuru tarihleri açıklandı