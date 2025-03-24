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Ekipler kumarı affetmedi: 55 bin lira ceza kesildi

Ekipler kumarı affetmedi: 55 bin lira ceza kesildi

08:5624/03/2025, Pazartesi
AA
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Ekipler, umuma açık eğlence merkezlerine baskın düzenledi.
Ekipler, umuma açık eğlence merkezlerine baskın düzenledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, M.E.B'nin İzmit'teki iş yerinde kumar oynattığını tespit etti. Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesilirken, 5 bin 850 liraya el konuldu.

M.E.B. hakkında ise adli işlem yapıldı.



#Denetim
#İş Yeri
#Kocaeli
#kumar

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