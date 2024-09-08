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Ekipler tek tek tespit etti: Çakar takan sürücülere ceza yağdı

Emniyet ve jandarma ekipleri son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı. Bu kapsamda 29 Ağustos-5 Eylül'de 2 milyon 411 bin 916 aracın denetlendiğini, 432 bin 299 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi. Ayrıca ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak emniyet şeridini ihlal eden 220 sürücüye de ceza kesildi.

08:49 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 08:55 - 8/09/2024 Pazar
AA
Son bir haftada 432 bin 299 sürücüye işlem yapıldı
Son bir haftada 432 bin 299 sürücüye işlem yapıldı

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, 29 Ağustos-5 Eylül'de 2 milyon 411 bin 916 aracın denetlendiğini, 432 bin 299 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bu kapsamda, 2 milyon 411 bin 916 aracın denetlendiğini belirtilirken, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 220 sürücüye işlem yapıldığı bilgisine de yer verildi.

Hız ihlalinde bulunan 117 bin 687, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 935, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 475, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 498 olmak üzere diğerleriyle toplam 432 bin 299 sürücüye işlem yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
  • "2024 yılının ilk 8 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 36'sı yasal olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana gelmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan aşırı hızla etkin bir mücadele yürütülmektedir. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştıkları kazalarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmamasına bağlı olarak kazaların sonuçlarının ağır olduğu görülmektedir. Emniyet kemeri kullanımı, trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azaltmaktadır. Şehirlerarası otobüsler de dahil seyahat süresince sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması yasal zorunluluktur."


#Emniyet Genel Müdürlüğü
#trafik
#trafik denetimleri
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