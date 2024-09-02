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Okullar açıldı: İstanbullunun trafik çilesi yeniden başladı

Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerini kapsayan uyum haftasıyla birlikte trafik çilesi de yeniden başladı. İstanbul'un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. Yollar kilitlendi, sürücüler isyan etti.

10:13 - 2/09/2024 Pazartesi
AA
İstanbul trafiğinde okullarda uyum haftası ve haftanın ilk iş günü yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul trafiğinde okullarda uyum haftası ve haftanın ilk iş günü yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası başladı.


Bu kapsamda okul servislerinin trafikte seyretmesi ve haftanın ilk iş gününün getirdiği yoğunluk dolayısıyla kentte sabah saatlerinde trafik ağır ilerledi.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine doğru yaşanan yoğunluk Sultanbeyli'den başladı. Zaman zaman akıcı ilerleyen trafik, Ataşehir ve Üsküdar bağlantılarından gelen katılımlarla yeniden yoğunlaştı.

Avrasya Tüneli girişinde araç kuyruğu oluştu

Avrasya Tüneli'nin Anadolu-Avrupa istikametinde tünel girişinde oluşan araç kuyruğu Göztepe mevkisine kadar uzadı.


D-100 kara yolunda da Maltepe, Küçükyalı, Bostancı yönünde trafik yoğunluk yaşandı. Samandıra Kartal bağlantı yolunda gişelerdeki çalışma nedeniyle trafikte iki yönlü kısmen yoğunluk oluşurken Sahil Yolu ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik akıcı seyretti.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, Edirnekapı'da başlayan trafik sıkışıklığının Halıcıoğlu'na kadar devam ettiği gözlendi.


Mecidiyeköy'de de Zincirlikuyu istikametinde trafik ağır seyrederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde ise trafik akıcı ilerledi.


TEM Otoyolu Esenyurt-Başakşehir arasında iki yönlü, Bayrampaşa- Kağıthane arasında ise Ankara istikametinde araçlar ağır seyretti.




#istanbul trafik
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