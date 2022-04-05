Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Elbistanda halk ekmek bedava Ekmekler parayla değil duayla
KAHRAMANMARAŞ RAMAZAN HABERLERİ

Elbistan'da halk ekmek bedava: Ekmekler parayla değil duayla

Kahramanmaraş Elbistan’da Ramazan boyunca halk ekmek ücretsiz. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bir hayırseverin kendisine gelerek 1 liradan satılmakta olan halk ekmeğin tamamının bir aylık masrafını karşılayıp halka dağıtılması isteğini aktardı. Protokol imzalandı, halk ekmek bedava oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Elbistanda halk ekmek bedava: Ekmekler parayla değil duayla
Elbistan’da Ramazan boyunca halk ekmek ücretsiz.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, belediyeye ait halk ekmek fabrikasında Ramazan ayı boyunca üretilen tüm ekmeklerin ücreti, hayırsever bir iş insanı tarafından karşılanacak. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş insanı ile protokol imzaladıklarını ve bu gönül halkası sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayı boyunca ücretsiz ekmek yiyeceğini söyledi.

KAPASİTESİ ARTTIRILDI

  • Hayırsever iş insanının, bir süre önce vefat eden babasının hayır ve hasenatı için böyle bir karar aldığını belirten Başkan Gürbüz, “Ramazan ayı ile birlikte halk ekmek fabrikamızda uzun süredir 1 liradan satılan ekmeğin fiyatında artışa gitmeyeceğimizin müjdesini vermiştik. Kapasitemizi de artırarak daha çok dar gelirli ailemizin iftar sofrasına ulaşma gayreti içindeyken; Elbistanlı hayırsever bir iş insanımız, bizimle irtibata geçti. Ramazan ayı boyunca halk ekmek fabrikamızda üretilecek tüm ekmeklerin ücretini ödemek istediğini söyledi. Biz de hayırsever iş adamımızın isteğini kabul ettik. Kendisi ile bir protokol imzaladık ve bu hayır köprüsünü hayata geçirmiş olduk” dedi.

İNŞALLAH ÜLKE GENELİNE YAYILIR

Tüm Türkiye’deki halk ekmek fabrikaları için çağrıda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bütün halk ekmek fabrikaları böyle bir kampanya başlatırsa Ramazan boyunca ekonomik imkanı olmayan vatandaşımıza ulaşabiliriz. Ülke genelinde anlamlı bir etki alanı oluşturacağımıza inanıyorum. Böyle güzel bir düşünceyi desteklemek gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

10 bin adet Ramazan Yardım Kolisi’ni Kızılay’a ulaştırdı
EKONOMİ
10 bin adet Ramazan Yardım Kolisi’ni Kızılay’a ulaştırdı

Türkiye’den Yemen’e Ramazan yardımı
ÖZGÜN
Türkiye’den Yemen’e Ramazan yardımı
Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

​Öğretmenler akıl sağlığı eğitimi almaya başladı.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

İsmail Halis'in konuğu Binali Yıldırım oldu.
NYTden Buça iddiası: Uydu görüntüleri sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor

Kan donduran işkence iddiası

Kan donduran işkence iddiası

​Buça'da öldürülen siviller defnedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.