Elektriğe iki şehirde dev yatırım

6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkıma uğrayan Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta enerji arz güvenliğini sağlamak için hızlı bir şekilde harekete geçen AKEDAŞ, yatırım planlarını güncelleyerek önceki yıl 1,83 milyar, geçen yıl da 3,36 milyar TL yatırım yaptı. AKEDAŞ, planlı bakım çalışmalarına da büyük önem veriyor. 2024 yılı için öngörülen 231 milyon TL'lik bakım bütçesi, yüzde 105 gerçekleşme oranıyla 243 milyon TL'ye ulaştı. 2025 yılı için ise bu bütçe 305 milyon TL olarak belirlendi.





Kesintilere hızlı müdahale

Yenilenen havai ve yer altı şebekeleri, artırılan trafo kapasiteleri ve modern SCADA sistemleri ile bölgenin enerji altyapısı güçlendirildi. SCADA sistemlerinde yapılan geliştirmeler sayesinde, enerji kesintilerine daha hızlı müdahale edilerek işletme verimliliği artırılacak. 2024 sonunda 239 olan SCADA istasyon sayısını 2025 sonuna kadar 500'e çıkarmayı hedefleyen AKEDAŞ, izlenebilir dağıtım şebekesi oranını yüzde 16'dan yüzde 29'a yükseltmeyi planlıyor.





Yatırımın yüzde 40'ı depremden sonra

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Mehmet İlbasan, depremin ardından bölgeye yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili, “Depremin üzerinden geçen iki yılın ardından, 2011 yılında gerçekleştirilen devirden bu yana yaptığımız toplam 13,4 milyar TL tutarındaki yatırımımızın yaklaşık yüzde 40'ı olan 5,2 milyar TL'lik kısmını, depremden sonraki dönemde gerçekleştirdik” bilgisini paylaştı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan ise ELDER olarak elektrik dağıtım sektörünün sahadaki dönüşüm ve yatırım süreçlerini yakından izlediklerini belirterek yüzyılın deprem felaketinin en çok etkilediği bölgelerde hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ'nin de çalışmalarının sektöre önemli katkılar sağladığını vurguladı.



