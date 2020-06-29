Elektrikler kesilince ortaya çıktı: Trafoya giren hırsızın acı sonu!

Bursa’da kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan Mustafa Ç. (27), yaşamını yitirdi. Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Doğru Sokak'ta meydana geldi.

Mustafa Ç. ve yanındaki arkadaşları, tekstil sanayi bölgesine elektrik sağlayan trafonun kapı kilidini kırıp, içeri girdi. Mustafa Ç., burada kabloları keserken akıma kapıldı.

Mustaf Ç.'nin cansız bedenini elektrik dağıtım şirketi çalışanları buldu.

CANSIZ BEDENİ TRAFODA BULUNDU

Yanındaki arkadaşları kaçarken, bölgede elektriklerin kesildiği ihbarı üzerine elektrik dağıtım şirketi çalışanları trafoya geldi. Trafonun kapısının kırık olduğunu gören ekipler, içeri girdiklerinde Mustafa Ç.’nin hareketsiz yattığını gördü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ç.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis olay sonrası bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı..

KAMERALAR İNCELENİYOR

Trafoda yapılan incelemede bir miktar kablo ile demir kesme makası bulan polis ekipleri, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Mustafa Ç.'nin kabloları keserken akıma kapıldığı belirtildi.

Hakkında taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan dava kaydının olduğu belirlenen Mustafa Ç.’nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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