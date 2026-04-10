Elektrikli aracınız tehlikede olabilir mi? Şarj cihazlarında 'belge' gerçeği ortaya çıktı

Elektrikli araç devrimi tüm hızıyla devam ederken, araç sahiplerinin en büyük yardımcısı şüphesiz taşınabilir şarj cihazları (220V-380V) oluyor. İster evde, ister yazlıkta, ister uzun bir seyahatte olun; aracınızı dilediğiniz yerde şarj edebilme özgürlüğü büyük bir konfor sunuyor. Ancak uzmanlar ve yetkili merciler, son günlerde elektrikli araç sahiplerini çok kritik bir konuda uyarıyor: Kullandığınız şarj cihazı gerçekten güvenli mi?

GÜVENLİK BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUKTUR

Elektrikli aracınızın batarya sağlığını korumak, olası yangın veya elektrik kaçaklarının önüne geçmek için taşınabilir şarj cihazlarında CE onayı ve uluslararası güvenlik normları artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Özellikle tesisatlar bağlanan 220V-380V gücündeki cihazlar için 2014/30/EU, 2011/65/EU ve 2014/35/EU normlarına uygunluk belgelerinin bulunması hayati önem taşıyor. Peki, bu karmaşık görünen kodlar ne anlama geliyor? Aracınız için en doğru ve güvenli şarj cihazını nasıl seçmelisiniz? Konunun detaylarını, Go-e Türkiye distribütörü Everşarj A.Ş. Kurucusu Murat Altıok ile konuştuk.

CİHAZ AKIMI YÖNETEMEZSE BATARYA ZARAR GÖREBİLİR

Elektrikli araç şarj ederken şebekeden yüksek miktarda akım çekildiğini belirten Murat Altıok, şu uyarıyı yapıyor:

“Eğer şarj cihazınız bu akımı doğru yönetemezse, hem aracınızın on binlerce lira değerindeki bataryası zarar görebilir hem de evinizin elektrik tesisatında yangın riski ortaya çıkabilir. İşte bu yüzden yetkililer, kullanılan cihazların belirli Avrupa Birliği normlarına uygun olmasını şart koşuyor.”

Bir şarj cihazında mutlaka bulunması gereken belgeleri sıralayan Altıok, “2014/30/EU (EMC): Elektronik cihazları etkilemez, dış sinyallerden etkilenmez. 2014/35/EU (LVD): Elektriksel güvenliği garanti eder. 2011/65/EU (RoHS): Zararlı maddeleri içermez. Bu belgelere sahip olmayan, merdiven altı veya standart dışı taşınabilir şarj cihazları, aileniz ve aracınız için kelimenin tam anlamıyla saatli bir bombadır” dedi.





AC ŞARJ CİHAZI MI, ARAÇ MI? TEKNİK GERÇEK

Son dönemde özellikle TOGG kullanıcılarına servisler tarafından yapılan bazı genel uyarılar, konunun teknik boyutunu daha da önemli hale getirdi. Bu noktaya da değinen Murat Altıok, “AC şarj cihazları, elektriği doğrudan bataryaya vermez. Bu cihazlar yalnızca aracın talep ettiği akımı güvenli şekilde iletir. Asıl dönüşüm, aracın kendi içindeki On-Board Charger (OBC) tarafından yapılır. Standartlara uygun, sertifikalı bir AC şarj cihazının tek başına bataryaya zarar vermesi teknik olarak mümkün değildir. Risk, yalnızca standart dışı ve korumasız cihazlarda ortaya çıkar” ifadesini kullandı.

BELGE VAR AMA GERÇEK Mİ? SAHTE CE TEHLİKESİ

Piyasada CE işareti taşıyan ancak hiçbir testten geçmemiş ürünlerin bulunduğuna dikkat çeken Altıok, “CE işareti tek başına yeterli değildir. Gerçek bir CE sürecinde ürünler test edilir, teknik dosyalar hazırlanır ve üretici bunu resmi olarak beyan eder. Sahte ürünlerde bu süreçlerin hiçbiri yoktur” dedi.

TÜM MARKALARLA %100 UYUMLU GÜVENLİ ÇÖZÜM

