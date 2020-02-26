Elektrikli scooterla yolun karşısına geçmeye çalıştı, feci şekilde can verdi

Pompalı tüfekli soyguncuların gasp anı güvenlik kamerasında

Adana Merkez Seyhan ilçesinde market işleten Hasan Özkaya'nın (29) iş yerine giren maskeli ve pompalı tüfekli şüpheliler, Özkaya'yı öldürmekle tehdit ederek marketten bilgisayar, 120 paket sigara, ve 4 bin 500 lirayı gasp etti. Kullandıkları plakasız otomobilin camlarında rüzgarlık olduğunu belirleyen ekipler, buradan yola çıkarak gaspçıları yakaladı. Gaspçılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.