Elektrikli şokla avcılık yapmanın ceazı ağır oldu: 750 bin TL

10:536/12/2025, Cumartesi
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da yapılan denetimlerde elektrik şok cihazıyla yasa dışı avcılık yapan kişiler tespit edildiğini ve bu kişilere 750 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, denizlerde ve iç sularda kaçak avcılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Ekiplerimizin İstanbul'da gerçekleştirdiği denetimlerde elektrik şok cihazıyla yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen kişilere, 750 bin lira para cezası uygulandı, ekipmanlara el konuldu." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, ekolojik dengeyi muhafaza etmek için denetimlere aralıksız devam edileceğini vurguladı.






