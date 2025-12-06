Elektrikli şokla avcılık yapmanın ceazı ağır oldu: 750 bin TL

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, denizlerde ve iç sularda kaçak avcılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Ekiplerimizin İstanbul'da gerçekleştirdiği denetimlerde elektrik şok cihazıyla yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen kişilere, 750 bin lira para cezası uygulandı, ekipmanlara el konuldu." ifadesini kullandı.