Tarım ve Orman Bakanlığı: Yasa dışı yolla getirilen yavru hayvan koruma altına alındı

10:537/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
AA
İstanbul Tuzla'da yapılan denetimde, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi X'ten konuya ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Paylaşımda İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir veteriner kliniğine yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde, yasa dışı yollardan getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildiği ifade edildi.

Aslanlar, ekiplerce koruma altına alınırken, konuyla ilgili iki kişiye idari para cezası uygulandı.








