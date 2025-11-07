Tarım ve Orman Bakanlığı: Yasa dışı yolla getirilen yavru hayvan koruma altına alındı

Paylaşımda İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir veteriner kliniğine yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde, yasa dışı yollardan getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildiği ifade edildi.