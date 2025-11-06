Yeni Şafak
Bakanlık sahte zeytinyağı markalarını tek tek ifşa etti: Raflardaki gizli tehlike

12:036/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Son yapılan testlerde özellikle bazı yağ ve peynir markalarının sağlığı riske attığı tespit edildi. Bakanlık tek tek ifşa etti. İşte, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan markalar.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

5 Kasım 2025 tarihli taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi.

Son yapılan testlerde; bitkisel yağda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı, peynirde nişasta tespiti ve yağ ürünlerinde çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi.

Zeytinyağı ürünlerinde de taklit veya tağşiş tespiti yapıldı. Bitkisel karışım yağda ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya olduğu belirlendi.

İşte, zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan firmalar...


