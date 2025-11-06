Bakanlık sahte zeytinyağı markalarını tek tek ifşa etti: Raflardaki gizli tehlike

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Son yapılan testlerde özellikle bazı yağ ve peynir markalarının sağlığı riske attığı tespit edildi. Bakanlık tek tek ifşa etti. İşte, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan markalar.

1 /6 Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

2 /6 5 Kasım 2025 tarihli taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi.

3 /6 Son yapılan testlerde; bitkisel yağda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı, peynirde nişasta tespiti ve yağ ürünlerinde çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi.

4 /6 Zeytinyağı ürünlerinde de taklit veya tağşiş tespiti yapıldı. Bitkisel karışım yağda ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya olduğu belirlendi.

5 /6 İşte, zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan firmalar...

