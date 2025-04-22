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Elma toplamak için bahçeye gitmişti: Kendi traktörünün altında kalarak öldü

Elma toplamak için bahçeye gitmişti: Kendi traktörünün altında kalarak öldü

09:1022/04/2025, الثلاثاء
IHA
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Kemal Yılmaz, jandarma tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.
Kemal Yılmaz, jandarma tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Çanakkale'de ilaçlama yaptığı elma bahçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Çanakkale Bayramiç ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde Kemal Yılmaz (72) traktör ile ilaçlama yapmak için elma bahçesine gitti. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Elma bahçesine giden yakınları Kemal Yılmaz'ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Kemal Yılmaz'ın cenazesi savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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