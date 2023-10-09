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Elmalı’da zehir tacirlerine düzenlenen SARP operasyonunda 7 tutuklama

Antalya’nın Elmalı ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen 'SARP' operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı. Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada, 56 adet farklı ebatlarda A4 diye tabir edilen kağıda emdirilmiş sentetik cannabinoid maddesi, 1 paket 2,14 gram esrar, 4 adet ecstacy hap, ezilmiş vaziyette 4 adet ecstacy hap, ayrı ayrı paketlerde toplamda 10 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 1 adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat payp, 26 adet sentetik ecza, 2 adet 20 santimetre uzunluğunda kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

11:30 . 9/10/2023 Pazartesi
IHA
Ekipler, şüphelileri 3 ay süren teknik ve fiziki takiple yakaladı.

Ekipler, şüphelileri 3 ay süren teknik ve fiziki takiple yakaladı.

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. 3 ay süren teknik ve fiziki takipte; şüphelilerin uyuşturucu maddeyi nereden, kimlerden ve nasıl temin ettikleri ile nerede gizledikleri, madde ticaretini kimlerle ve nasıl bağlantı kurularak yapıldığı ortaya çıkarılırken; suça konu uyuşturucu maddelerin kaynağıyla birlikte ele geçirilmek için büyük mesafe kaydedildi.

İzleme ve takip sonucunda 9 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarına yönelik önemli deliller elde eden ekipler, şüpheli şahısları yakalayarak haklarında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan soruşturma açtı.
Dokuz kişiden birinin bir başka suçtan cezaevinde bulunduğu kaydedilirken, 7 kişinin daha tutuklandığı ve bir kişinin ise Elmalı Sulh Hukuk Hakimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Bakan Yerlikaya 21 ilde düzenlenen operasyonda 148 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu
Bakan Yerlikaya 21 ilde düzenlenen operasyonda 148 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep olmak üzere 21 ilde düzenlenen Uyuşturucu Operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı" ifadesini kullandı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: "İstanbul ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüklerimizce ortak yapılan 2 ayrı operasyonda, İstanbul’da, 298 kg Metamfetamin, 126 skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 13 kg esrar ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda, 22 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 4 kg esrar ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 8 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 45 kg esrar ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 1 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 1,8 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, 812 kg kubar esrar, 45 kg toz esrar ele geçirildi. 12 zehir taciri yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya ilçe Jandarma komutanlığınca yapılan 2 ayrı operasyonda, 2 kg metamfetamin, 2,5 kg kubar esrar, 11,5 kg skunk, çeşitli miktarlarda kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 45 zehir taciri yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, 1,5 kg skunk, 36 zehir taciri yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, 7 kg metamfetamin ele geçirildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda: 2 kg metamfetamin, 2590 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 5 kg kubar esrar ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 4,5 kg kubar esrar, çeşitli miktarda mefamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, 6 kg esrar, Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 4 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 38 kg esrar ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, 10 kg esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, 4 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."

Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada; 56 adet farklı ebatlarda A4 diye tabir edilen kağıda emdirilmiş sentetik cannabinoid maddesi, 1 paket 2,14 gram esrar, 4 adet ecstacy hap, ezilmiş vaziyette 4 adet ecstacy hap, ayrı ayrı paketlerde toplamda 10 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 1 adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat payp, 26 adet sentetik ecza, 2 adet 20 santimetre uzunluğunda kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalamalara devam eden ekipler, 16 şüpheli hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan işlem yaparken, başsavcılık, zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.


#Antalya
#Elmalı
#Uyuşturucu
#SARP operasyonu
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