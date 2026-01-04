Yeni Şafak
Elon Musk’tan dikkat çeken adım: Venezuela’ya ücretsiz internet

Elon Musk, Venezuela'ya kendi şirketi 'Starlink' aracılığıyla 1 ay ücretsiz internet vereceğini açıkladı.

Venezuela
'nın başkenti
Karakas
'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuş, ülke yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Maduro ve eşi alıkonuldu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Elon Musk'tan Venezuela'ya destek

Venezuela'da yaşanan gelişmeler sonrası Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'tan da bir açıklama geldi.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Venezuela halkına destek’ ifadeleriyle Starlink şirketinin ülkeye 3 Şubat tarihine kadar ücretsiz internet bağlantısı vereceğini açıkladı.




