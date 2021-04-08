Gündem Emekli amirallerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için talep
POLİTİKA

Emekli amirallerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için talep

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı sürelerinin yarından itibaren 4 gün uzatılmasını talep etti.

Haber Merkezi DHA
Emekli amirallerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için talep
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Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı bildirisi yayınlayan 104 emekli amiral ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmıştı.

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Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrılan isimler olmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından 10 emekli amiralin gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatıldığı açıklandı.

Öte yandan, emekli amirallerin ifadelerinin pazartesi günü alınacağı öğrenildi.

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