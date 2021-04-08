Emekli amirallerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için talep

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı bildirisi yayınlayan 104 emekli amiral ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmıştı.
10 EMEKLİ AMİRAL GÖZALTINA ALINIP, 4'Ü DE İFADEYE ÇAĞRILDI
Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrılan isimler olmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından 10 emekli amiralin gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatıldığı açıklandı.
Öte yandan, emekli amirallerin ifadelerinin pazartesi günü alınacağı öğrenildi.