Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Emekli polisin otomobilinde 5 kilo metamfetamin bulundu: Gözaltına alındı

Emekli polisin otomobilinde 5 kilo metamfetamin bulundu: Gözaltına alındı

10:465/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Şüpheli N.A. gözaltına alındı.
Şüpheli N.A. gözaltına alındı.

Sakarya'da otomobilinde 5 kilo metamfetamin ele geçirilen emekli polis memuru N.A., gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde girişinin önlenmesine yönelik istihbarat destekli çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmalarında, emekli polis memuru N.A.’nın İstanbul'dan Sakarya’ya kendisine ait otomobille uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.


Belirlenen araç Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi D-100 kara yolunda ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, arka koltuğun altındaki bölmede 5 parça halinde toplam 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli N.A. gözaltına alındı.




#sakarya
#emekli polis
#metamfetamin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖGG SONUÇ TAKVİMİ 2025: 17. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanacak?