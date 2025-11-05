Emekli polisin otomobilinde 5 kilo metamfetamin bulundu: Gözaltına alındı

Sakarya'da otomobilinde 5 kilo metamfetamin ele geçirilen emekli polis memuru N.A., gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde girişinin önlenmesine yönelik istihbarat destekli çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmalarında, emekli polis memuru N.A.’nın İstanbul'dan Sakarya’ya kendisine ait otomobille uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.
Belirlenen araç Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi D-100 kara yolunda ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, arka koltuğun altındaki bölmede 5 parça halinde toplam 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli N.A. gözaltına alındı.