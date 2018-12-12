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İSTANBUL

Emekli Tuğgeneral açıkladı: ABD 40 bin değil 70 bin askeri silahlandıracak

Emekli Tuğgeneral açıkladı: ABD 40 bin değil 70 bin teröristi eğitecek

Türkiye ile ilişkilerini söylemlerde iyi tutup, sahada Türkiye'nin çıkarlarına adımlar atan ABD'nin son olarak "Suriye'de YPG'lilerin oluşturduğu SDG'ye üye 40 bin teröriste askeri eğitim vermeyi hedefliyoruz" açıklaması askeri çevrelerde tepkiyle karşılandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, nihai rakamın 70 bin olduğuna dikkati çekti, "ABD, Türkiye'nin güneyinde kurulacak Kürt devletinin sınırlarını koruyor. Bölgedeki son şansları bu kart. Eğer bunda da başarılı olamazlarsa buradan çekip gidecekler" şeklinde konuştu.

Yeni Şafak
ABD'nin desteklediği teröristler, Türkiye'nin güneyinde silah ve taktik eğitimler almaya devam ediyor.
ABD'nin desteklediği teröristler, Türkiye'nin güneyinde silah ve taktik eğitimler almaya devam ediyor.

ABD'nin Türkiye'nin güneyinde terör unsurlarına uzun süredir verdiği destek, geçtiğimiz günlerde ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'ın "Suriye’de YPG’lilerin oluşturduğu SDG’ye üye 40 bin teröriste askeri eğitim vermeyi hedefliyoruz" sözleriyle yeni bir boyut kazandı.

Bugüne kadar binlerce TIR silah ve mühimmatı teröristlere gönderen ABD'nin bölgede İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile kurduğu ilişkiler de çok sayıda soru işaretine neden oluyor.

Yaşanan tüm süreci yenisafak.com'a değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, bu adımların 'ABD'nin bölgedeki son kozu' olarak görülebileceğini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan "40 bin asker" açıklamasının doğru olmadığını, sayının çok daha fazla olduğunu açıklayan Erenel, "Bu sayı aslında 70 bin. 70 bin teröristi neden silahlandırıyorlar? Çünkü bölgedeki en büyük amaçları istikrarsızlığın devamını, hatta daha da artmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

Emekli Tuğgeneral Doç Dr. Fahri Erenel.

Yine aynı senaryo:
ABD her sıkıştığında terör kartını oynuyor

Doç. Dr. Erenel, ABD'nin 1950'lerde Barzani ile denediği süreci daha sonra farklı zamanlardaki Irak savaşlarında, son olarak da DEAŞ üzerinden yeniden sahaya sürdüğünü anlatarak, şunları söyledi:

  • "ABD 50 yıldır ne zaman sıkışsa hemen terör kartını sahaya sürer. Bugün de bunu yapıyorlar. Bu kez karşılarında Türkiye, Rusya, Irak, İran ve Suriye var. Bu ülkelerin hiçbiri istikrarsızlığın artmasını istemiyor. ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu iddia ediyor ama sahada fiilen ülkeyi bölüyor.
  • Bugün ABD, Suriye'de resmen bir devlet yapılanması kuruyor. Adına da 'Kuzey Suriye Federasyonu' ya da bugünkü adıyla 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi' diyor. Bu yapının silahlandırılmasını, askerlerinin eğitilmesini, devlet olmasının diğer altyapı gereksinimlerini karşılıyor.

Münbiç’te çekilen bu fotoğraf, ABD ile PKK/PYD terör örgütünün işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölgenin demografik yapısını değiştiriyor

ABD'nin bu adımlara ek olarak bölgenin sosyal yapısını da değiştirmek için ciddi adımlar attığı uyarısında bulunan Doç. Dr. Erenel, "Arap aşiretlerinin bir kısmını zorla bölgeden gönderiyorlar. Yerlerine kendi güdümlerindeki Kürtleri getiriyorlar. İleride burada bir halk oylaması olursa, kendi istedikleri sonucun çıkması için şimdiden böyle bir yol izliyorlar" dedi.

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Bazı Arap aşiretlerini Türkiye'ye karşı kışkırtıyorlar

Doç. Dr. Erenel ayrıca, ABD'nin bölgedeki kimi Arap aşiretlerini Türkiye'ye karşı kışkırttığını da vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bahsi geçen Arap aşiretleri silahlandırırken, adam başı 200 dolar gibi bir rakama bu isimlerle sınır muhafız gücü kuruyorlar. Burada Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a dikkati çekmekte fayda var. Çünkü bu planda sürecin mali boyutunu bu iki ülkeyle yürütüyorlar."

"Gözetleme kulelerini teröristlere devredebilirler"

Doç. Dr. Erenel, ABD'nin kurduğu gözetleme kulelerinin teröristleri değil Türkiye'yi gözetlemek ve TSK'nın yapacağı top atışlarını engellemek için kurulduğunu anlatarak, "Bu noktaların ilerleyen günlerde ABD askerleri tarafından SDG görünümlü teröristlere devredilmeyeceğini kimse garanti edemez" dedi.

Suriye'de Suudi ve BAE'nin terör ihaneti büyüyor. Bölgede savaşacak teröristlere dolar üzerinden para ödeniyor.n

"ABD Türkiye'yi çevreliyor"

Bu gelişmelerin Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de yaşananlardan bağımsız değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Doç. Dr. Erenel, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çevresinde yaşanan bu olaylar tesadüfi değil. ABD, hem Türkiye'yi hem de Rusya'yı çevrelemek istiyor.

Peki, Türkiye ne yapmalı? Öncelikle diplomasi açısından tüm seçenekleri sonuna kadar kullanmalı. Ancak diğer yandan TSK da gerektiğinde yanıtını vermeli, Kaldı ki TSK zaten tüm hazırlıklarını yapmıştır ve aksi bir durumda muhakkak karşı tarafın bu planlarını bozacak bir adım atacaktır.

Türkiye'nin güneyinde bu yapı olduğu sürece ülkemizin beka sorunu olduğunu söylemek doğru olur. Ülkemizin güvende olması için güneyimizin güvende olması lazım.

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