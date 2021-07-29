Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan yangınlara ilişkin flaş açıklama: İhmal falan yok, devlet Yunan-PKK terörüyle karşı karşıya

Türkiye, yurdun farklı bölgelerinde çıkan yangınlarla boğuşuyor. Peş peşe başlayan bu yangınların sabotaj sonucu olup olmadığı araştırılırken, TVNET canlı yayınına konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'YUNAN-PKK TERÖRÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Yangının çıktığı yerlerin ülkenin en verimli toprakları olduğunu kaydeden Yaycı, "Bu bölgelerdeki yangın rastlantı sonucu veya herhangi bir ihmal ile çıkmış değil, burada kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:23 Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan yangınlara ilişkin flaş açıklama: Devlet Yunan-PKK terörüyle karşı karşıya TVNET canlı yayınına konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Anadolu'nun pek çok şehrinde çıkan yangınlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangınların rastlantı veya ihmal sonucu çıkmadığını dile getiren Yaycı, 'Burada bir kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyadır.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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TERÖRİSTLER YUNANİSTAN'DAKİ KAMPLARDA EĞİTİM GÖRÜYOR

SETA'nın raporuna göre, orman sabotajlarının yaşandığı ilk dönemlerde Yunanistan’daki kamplarda hem ideolojik olarak hem de patlayıcı gibi teknik konularda eğitim gören teröristler, Türkiye’de özellikle turistik bölgelerde orman yangınları çıkarmıştır. 1994’ten itibaren Türkiye’nin özellikle turistik bölgelerinde PKK’nın yangın çıkardığı medyada kendisine genişçe yer buldu.

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Yalnızca 1995’in ilk yarısında 950 hektar ormanlık alanın PKK tarafından yakılması sonucu hedef alınan şehirlerde birer kriz komitesi oluşturuldu ve orman giriş-çıkışları kontrol altına alındı. 90’lı yıllarda PKK çoğunlukla Ege ve Akdeniz’de orman sabotajlarına devam etti. Terör örgütü 1997’de bir gecede Antalya’da 650 hektar ormanlık alanı ve 200 hektar bahçeyi yaktı, eş zamanlı olarak Manavgat ve Belek’te de sabotaj girişiminde bulundu. Bu yangınlarda maalesef iki kişi hayatını kaybetti.

FOTOĞRAF 42 Manavgat'ta büyük orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında başlayan yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale sürüyor. Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 noktaya yayıldı. 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın hala söndürülebilmiş değil. Kalemler Mahallesi'nde bulunan mezarlar, yangında tahrip olurken, çok sayıda ev yandı, muz seraları da zarar gördü. Yangının sıçradığı bölgede traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı. İşte bölgeden fotoğraflar... BiP'te paylaş

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