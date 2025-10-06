Yeni Şafak
'Emekliye kiralık yok' diyen emlakçıya ceza kesildi

'Emekliye kiralık yok' diyen emlakçıya ceza kesildi

22:296/10/2025, Pazartesi
AA
Ticaret Bakanlığı, ayrımcı ilan paylaşan emlakçıyı cezalandırdı.
Ticaret Bakanlığı, ayrımcı ilan paylaşan emlakçıyı cezalandırdı.

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde 'emekliye kiralık değildir' ifadesiyle yayımlanan konut ilanı üzerine harekete geçti. Bakanlık inceleme sonucu ilanı yayından kaldırarak ilgili emlak işletmesine idari para cezası uyguladı. Açıklamada, her vatandaşın eşit şartlarda hizmet almasının temel öncelik olduğu vurgulandı. Bakanlık, ayrımcı uygulamalara karşı kararlı şekilde mücadele edileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde "emekliye kiralık değildir" ibaresiyle yayımlanan konut ilanıyla ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, internet sitesindeki ayrımcı ifadeye yönelik işlem yapıldığı duyuruldu.

İnternette yayım yapan bir ilan sitesinde "emekliye kiralık değildir" ibaresiyle yayımlanan konut ilanına dikkati çekilen açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek ilan yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

Bakanlıktan 'dürüst ticaret' vurgusu

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya, vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."



