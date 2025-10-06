Ev alırken tuzağa düşmeyin: Sosyal konut dolandırıcılığına dikkat, 100 binlerce TL kaptırdılar

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi merakla beklenirken, dolandırıcılar sahte TOKİ siteleriyle vatandaşları hedef almaya başladı. TOKİ, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesine başvuru detayları henüz açıklanmasa da dolandırıcılar tüm hazırlıklarını tamamlayıp faaliyetlerine başladı. TOKİ'nin ve e-Devletin resmi sitesiymiş gibi görünen sahte siteler, ev hayali ile erken başvuru yaptığını zannedenleri dolandırarak mağdur ediyor.
TOKİ, vatandaşları dolandırıcılık uyarısında bulunarak şu açıklamada bulundu: "Son günlerde vatandaşlarımızın sosyal konuta olan taleplerinin istismar edilerek sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişiler; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir.
Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır.
Dolandırılmamak için bunlara dikkat
TOKİ'ye yapılacak tüm başvurular yalnızca www.toki.gov.tr adresi ve e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilir.
Sosyal medya bağlantılarına, SMS ya da e-posta yönlendirmelerine itibar etmeyin.
Web sitelerinin alan adına dikkat edin.
TOKİ başvurularında bireysel IBAN numaralarına EFT/Havale yoluyla ödeme yapılmaz.
Ödemeler yalnızca yetkili kamu bankalarının sistemleri üzerinden gerçekleştirilir.
e-Devlet girişi görünümlü sitelere karşı dikkatli olun. Dolandırıcılar e-Devlet arayüzünü taklit ederek kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışabilir.
e-Devlet girişi yaptığınız sayfanın güvenli bağlantı (https) ve adres çubuğunda 'turkiye.gov.tr' ibaresi olduğundan emin olun.