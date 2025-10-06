Ev alırken tuzağa düşmeyin: Sosyal konut dolandırıcılığına dikkat, 100 binlerce TL kaptırdılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesine başvuru detayları henüz açıklanmasa da dolandırıcılar tüm hazırlıklarını tamamlayıp faaliyetlerine başladı. TOKİ'nin ve e-Devletin resmi sitesiymiş gibi görünen sahte siteler, ev hayali ile erken başvuru yaptığını zannedenleri dolandırarak mağdur ediyor.