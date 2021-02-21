Emin Saraç Hoca için cenaze töreni 92 yaşında hayatını kaybeden hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç Hocanın cenaze namazı İstanbul Fatih Camii'nde kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Namazın ardından kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Muhterem hocamızı imam hatip yıllarından tanıyorum. Fırsat buldukça ziyaretlerine hep gittim. Kendisinden çok ama çok istifade ettim" dedi.

Haber Merkezi 21 Şubat 2021, 13:04 Son Güncelleme: 21 Şubat 2021, 14:25 AA