Emin Saraç Hoca için cenaze töreni

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camii'ne götürüldü.
M. Emin Saraç için öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi:
Şu an musallada hakka uğurlayacağımız muhterem hocamızı imam hatip yıllarından tanıyorum. Son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar fırsat buldukça ziyaretlerine hep gittim. Kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabbim bizleri musalla sancağı altında da beraber eylesin.