Gündem Emin Saraç Hoca için cenaze töreni
İSTANBUL

Emin Saraç Hoca için cenaze töreni

92 yaşında hayatını kaybeden hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç Hocanın cenaze namazı İstanbul Fatih Camii'nde kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Namazın ardından kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Muhterem hocamızı imam hatip yıllarından tanıyorum. Fırsat buldukça ziyaretlerine hep gittim. Kendisinden çok ama çok istifade ettim" dedi.

Haber Merkezi AA
Emin Saraç Hocanın tabutunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan omuzladı.
Emin Saraç Hocanın tabutunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan omuzladı.

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camii'ne götürüldü.

M. Emin Saraç için öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi:

Şu an musallada hakka uğurlayacağımız muhterem hocamızı imam hatip yıllarından tanıyorum. Son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar fırsat buldukça ziyaretlerine hep gittim. Kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabbim bizleri musalla sancağı altında da beraber eylesin.

Cenazenin Fatih Camisi Haziresi'ne götürülüşü esnasında tabutu Cumhurbaşkanı Erdoğan da omuzladı.

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti
HAYAT
Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan hadis alimi Muhammed Emin Saraç için taziye ilanı verdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan hadis alimi Muhammed Emin Saraç için taziye ilanı verdi
Abone Ol Google News
İlk perde Rusyada sahneleniyor

İlk perde Rusya'da sahneleniyor

İlk 'Youtuber' siyasetçiler kuzeyden çıkmaya başladı.
Patlıcanlı baklava!

Patlıcanlı baklava!

​Rengini mor yaptı siparişlere yetişemiyor.
Sakarya’da akraba ziyareti pahalıya patladı: 7 ev karantinada

Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Evler kara gömüldü

Evler kara gömüldü

​Bir hafta önce bahar havası yaşanıyordu.
Üç poğaça iki simit 6 bin TL

Üç poğaça iki simit 6 bin TL

​Kısıtlamada sokağa çıktı cezayı yedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.