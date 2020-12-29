Emine Erdoğan paylaştı: Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile uğurladık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı. Emine Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda sahiplendiği Leblebi isimli köpeği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurlarken çekilen fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Engelli olan "Leblebi"nin keyifli hali dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık" dedi. Erdoğan'ın fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde İstanbul Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etmiş, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplenmişti.