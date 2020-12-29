Emine Erdoğan paylaştı: Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile uğurladık

Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.

Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Cuma namazı çıkışında esnafla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da bulunan Ömer Öztürk Camii'nde cuma namazını kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı. Ayrıca Erdoğan Erdoğan, mağazadan aldığı cevizli sucukla lokumu basın mensuplarına ikram etti.







