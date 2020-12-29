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ANKARA

Emine Erdoğan paylaştı: Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile uğurladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı. Emine Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda sahiplendiği Leblebi isimli köpeği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurlarken çekilen fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan çiftinin fotoğrafları binlerce beğeni aldı.
Erdoğan çiftinin fotoğrafları binlerce beğeni aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın barınaktan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpekle çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayvan barınağından sahiplendiği köpekle, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden mesaiye uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Cuma namazı çıkışında esnafla sohbet etti
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı.
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Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
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Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.
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Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Cuma namazı çıkışında esnafla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da bulunan Ömer Öztürk Camii'nde cuma namazını kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı. Ayrıca Erdoğan Erdoğan, mağazadan aldığı cevizli sucukla lokumu basın mensuplarına ikram etti.


Binlerce beğeni aldı

Engelli olan "Leblebi"nin keyifli hali dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık" dedi. Erdoğan'ın fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Emine Erdoğan, "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplendi
GÜNDEM
Emine Erdoğan, "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplendi

Engelli köpeği sahiplenmişti

Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde İstanbul Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etmiş, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Fırına uğradı, esnafla sohbet etti
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir fırına uğradı.
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Burada alışveriş yapan Erdoğan bir süre fırında çalışanlarla da sohbet etti.
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Erdoğan fırın çıkışında bir vatandaşla da konuştu. Çevrede bulunan vatandaşlara el sallayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın aldıkları ise poşetlerle makam aracının bagajına konuldu.
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Erdoğan'ın alışveriş yaptığı fırının sahiplerinden Yılmaz Yıldız, Alman ekmeğimizden aldı, simit çeşitlerimizden aldı, haşhaşlı sokak simidi, pastane simidi hepsinden birer tane aldı. Siyez ekmeklerimizden aldı, bir de Alman çavdarından aldı. Habersiz geldi. Buraya dünya lideri geldi mutlu olmamak mümkün mü? dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Fırına uğradı, esnafla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de fırına uğradı. Esnafla sohbet eden Erdoğan, simit ve ekmek alarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.


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