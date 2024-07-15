Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz

15 Temmuz’a kadar 4 kez açıktan, bir o kadar da örtülü darbeye maruz kalan Türk milleti, 15 Temmuz’da direnince ilk kez darbeciler kaybetmeye mahkûm oldu. 15 Temmuz bu nedenle bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz İkinci Yüzyılın kilit taşıdır, tam bağımsız Türkiye’nin habercisidir.