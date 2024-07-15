Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz

Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında,
"O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor.
Onların bıraktığı mukaddes emaneti, sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum”
İfadelerine yer verdi.
#Emine Erdoğan
#15 Temmuz
#Demokrasi ve Milli Birlik Günü
2 saat önce