Emine Erdoğan’dan “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vurgusu

17:4813/01/2026, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığımız ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulumuz iş birliğinde hayata geçirilen 'Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu anlamlı buluşma, tıbbın bilimsel birikimini, kültürel hafızayla ve sanatsal bakışla aynı zeminde buluşturan kıymetli bir düşünce iklimi sunuyor. Anadolu'nun asırlara yayılan şifa geleneğinden beslenen bu yaklaşım, insanı merkeze alan sağlık anlayışını daha derin bir perspektifle ele alıyor. İnanıyorum ki burada dile getirilecek her düşünce, ele alınacak her başlık, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonuna önemli katkılar sunacaktır. Fikirleriyle değer katan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, sempozyumun insanlığa şifa getirecek yeni bir yolculuğun başlangıcı olmasını temenni ediyorum."



