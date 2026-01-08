Emine Erdoğan’dan Türkiye-Malezya mesajı: Kardeşlik geleceğe taşınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşlik zemininde yükselen Türkiye-Malezya ilişkilerinin huzura, istikrara ve ortak iyiliğe hizmet eden bir geleceğin inşasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.