​Emir subayı yeniden gözaltında: Yeni deliller ortaya çıktı

FETÖ üyesi olma suçundan İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanırken geçtiğimiz ay ev hapsi şartıyla tahliye edilen Fevzi Öztürk, tekrar gözaltına alındı. Öztürk’ün tahliye tarihinden sonra hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın çalışmasına göre darbe girişiminden ve FETÖ mensubiyetinden işlem görmüş asker şahıslarla ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık irtibatına dayalı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yeni ve ek deliller tespit edildiği belirtildi. Öztürk, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gece yeniden gözaltına alındı.

Fevzi Öztürk

FETÖ’CÜLERLE 3 BİN GÖRÜŞME

Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri’nin emir subayı binbaşı Öztürk’ün İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 83 sayfalık iddianamesinde ilginç detaylar yer alıyor. Öztürk’ün haklarında FETÖ’den işlem yapılmış olan aralarında bir albay, iki yarbay, iki binbaşı, dört yüzbaşı ve altı astsubayı 2 bin 948 kez, bir polis memurunu 47 kez, Sağlık Bakanlığında görevli bir sivil memuru da 313 kez olmak üzere toplamda 3 bin 308 kez arama yaptığı belirlendi.

ETKİN PİŞMANLIK İSTEMEDİ

31 Mayıs’ta tutuklanan, “FETÖ’ye üye olma” suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Öztürk, etkin pişmanlıktan da yaralanmak istemediğini beyan etmesi de iddianamede yerini aldı. Öztürk 8 Eylül’de hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti de Öztürk’ün ev hapsiyle tahliyesine karar verdi.

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MUVAZZAF DALGASI

İzmir merkezli 25 ilde FETÖ’nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

F16 PİLOTLARI DA VAR

İzmir merkezli 25 ildeki eş zamanlı operasyon çerçevesinde 16’sı pilot (4’ü F16 pilotu) olmak üzere 98’i Hava Kuvvetleri ve 12’si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 105’i muvazzaf toplam 110 asker hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisinin düzenlediği operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen askerlerin 7’sinin albay, 2’sinin yarbay, 9’unun binbaşı, 17’sinin yüzbaşı, 37’sinin üsteğmen, 4’ünün teğmen, 33’ünün astsubay, 1’inin uzman çavuş olduğu belirtildi.

İSTANBUL’DA DA 57 GÖZALTI KARARI

İstanbul’da da ankesörlü ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı için yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından TSK’ya yerleştirildikleri belirlenen, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı. Balıkesir’de daralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 9 zanlı gözaltına alındı. Kütahya’da ise, FETÖ’den gözaltına alınan 21 zanlıdan 11’i tutuklandı.

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HAVACILARA OPERASYON

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki “mahrem” yapılanmasına yönelik soruşturmada, etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin beyanlarından elde edilen deliller neticesinde tespit edilen 20’si sivil 1’i sözleşmesi yenilenmeyen subay olmak üzere 21 “mahrem imam” ile daha önce ihraç edilen 4 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, örgüt yöneticisi seviyesindeki sözde mahrem imamların, 2-3 kişilik askeri personelden oluşan hücrelerden sorumlu oldukları, Harp Okulunda takip edilen örgüt üyelerinin kıtalara atanmalarının ardından bu kişilerce yine o ildeki mahrem imamlara devredildikleri tespit edildi.