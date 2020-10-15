Emir subayı bırakıldı

FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanırken geçtiğimiz ay ev hapsi şartıyla tahliye edilen Ege Ordusu Komutanı’nın eski emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk dün yeniden gözaltına alındı. Hakkında yeni ve ek deliller ortaya çıktığı belirtilen Öztürk, tutuklama talebiyle sevk edildiği İzmir Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından skandal bir kararla serbest bırakıldı. Hakimlik kararında Öztürk hakkında ankesörlü telefonla periyodik bir şekilde aranmasından dolayı halihazırda süren bir yargılama olduğu, yeni bulunan delilin yargılandığı mahkemeye gönderilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

YENİ DELİLİ GÖRMEZDEN GELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise İzmir Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin Öztürk hakkında verdiği serbest bırakma kararına itiraz etti. İtiraza bir üst hakimlik olan İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği inceleyecek.

YÜZBAŞI’YLA ARDIŞIK ARANDI

Savcılık yaptığı itirazda Öztürk hakkında MİT’le Savcılığın koordineli bir şekilde gerçekleştirdiği periyodik şekilde ankesörlü telefon kullandığına ilişkin tespitlerin yapıldığı vurgulanırken, bu tespitlerin Öztürk’ün yargılandığı davanın konusu olmadığı, yeni ek ve delil vasfında bulunduğu ifade edildi. Savcılığın MİT’le koordineli bir şekilde tespit ettiği deliller arasında, Öztürk’ün 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edilen eski piyade Yüzbaşı Selçuk T. ile ardışık bir şekilde ankesörlü telefondan aranması yer alıyor. Bu tespitin Öztürk’ün yargılandığı davadaki tespitlerle ayrı olduğuna vurgu yapan savcılık, yaptığı itirazda Öztürk hakkında ‘tutuklamaya yönelik yakalama kararı’ çıkarılmasını da talep etti.

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