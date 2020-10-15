Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Emir subayıbırakıldı
İSTANBUL

Emir subayı bırakıldı

Ege Ordusu Komutanı’nın eski emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk, İzmir Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından skandal bir kararla serbest bırakıldı. Karara itiraz eden savcılık yeni delilerin görmezden gelindiğini açıkladı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Fevzi Öztürk
Fevzi Öztürk

FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanırken geçtiğimiz ay ev hapsi şartıyla tahliye edilen Ege Ordusu Komutanı’nın eski emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk dün yeniden gözaltına alındı. Hakkında yeni ve ek deliller ortaya çıktığı belirtilen Öztürk, tutuklama talebiyle sevk edildiği İzmir Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından skandal bir kararla serbest bırakıldı. Hakimlik kararında Öztürk hakkında ankesörlü telefonla periyodik bir şekilde aranmasından dolayı halihazırda süren bir yargılama olduğu, yeni bulunan delilin yargılandığı mahkemeye gönderilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

YENİ DELİLİ GÖRMEZDEN GELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise İzmir Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin Öztürk hakkında verdiği serbest bırakma kararına itiraz etti. İtiraza bir üst hakimlik olan İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği inceleyecek.

YÜZBAŞI’YLA ARDIŞIK ARANDI

Savcılık yaptığı itirazda Öztürk hakkında MİT’le Savcılığın koordineli bir şekilde gerçekleştirdiği periyodik şekilde ankesörlü telefon kullandığına ilişkin tespitlerin yapıldığı vurgulanırken, bu tespitlerin Öztürk’ün yargılandığı davanın konusu olmadığı, yeni ek ve delil vasfında bulunduğu ifade edildi. Savcılığın MİT’le koordineli bir şekilde tespit ettiği deliller arasında, Öztürk’ün 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edilen eski piyade Yüzbaşı Selçuk T. ile ardışık bir şekilde ankesörlü telefondan aranması yer alıyor. Bu tespitin Öztürk’ün yargılandığı davadaki tespitlerle ayrı olduğuna vurgu yapan savcılık, yaptığı itirazda Öztürk hakkında ‘tutuklamaya yönelik yakalama kararı’ çıkarılmasını da talep etti.

Emir subayı yeniden gözaltında: Yeni deliller ortaya çıktı
GÜNDEM
Emir subayı yeniden gözaltında: Yeni deliller ortaya çıktı
Abone Ol Google News
Terör örgütü TTBye el koydu

Terör örgütü TTB'ye el koydu

Türk Tabipleri Birliği'nin imtiyazı elinden alınacak.
Özür yetmez derhal istifa

Özür yetmez derhal istifa

​Engin Yıldırım kimin adamı ve kimler adına konuşuyor?
Geri döndük ama kazanamadık

Geri döndük
ama kazanamadık

​A Milli Takımımız geriden geldi ancak galibiyeti elde edemedi.
Biz hiç Nutuk görmedik

Biz hiç Nutuk görmedik

​Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası da yalan çıktı.
Benim adım Sofi değil Meryem

Benim adım Sofi değil Meryem

​Macron'un şovu kursağında kaldı.
Yaptırım uygularız!

Yaptırım uygularız!

'Başka yerde temsilcin var, burada niye yok?'

Sık sık ikaz ediyorum

Sık sık ikaz ediyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım.
Fransa'da <br>yasaklar geri geldi

Fransa'da
yasaklar geri geldi

Birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Eleştiri okları üzerinde

Eleştiri okları üzerinde

Tercihleri sosyal medyada gündem oldu.
On üç terörist etkisiz

On üç terörist etkisiz

Bakan Soylu: İçimiz soğumadı.
Kısıtlama olacak mı?

Kısıtlama olacak mı?

Bir ilde vakalar yüzde 50 artı. İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...
Yeni vakalar açıklandı

Yeni vakalar açıklandı

​Bilim Kurulu sonrası kritik veriler paylaşıldı.
Erdoğan <br>talimat verdi

Erdoğan
talimat verdi

Gıda Kanunu'ndaki sansüre neden olacak maddeler tekliften çıkarıldı.
PKK'ya üst düzey darbe

PKK'ya üst düzey darbe

​MİT'in istihbaratı ile nokta operasyonu.
Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar

Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar

​Üç gün art arda gördüler ama abi türlü yakalayamadılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.