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ANKARA

Emniyetten dolandırıcılara darbe: Dümen kırıldı

Dolandırıcılara büyük darbe. Bin bir çeşit yöntemle vatandaşları mağdur eden dolandırıcılara 43 ilde “Dümen” adlı operasyon düzenlendi. Kılıktan kılığa giren şüpheliler dublör bile kullanmış. TOKİ'nin ev yapacağı yalanıyla köylüleri bile dolandırmışlar.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Emniyetten dolandırıcılara darbe: Dümen kırıldı
43 ilde düzenlenen eş zamanlı “Dümen” adlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı çıkartılan 226 şüpheliden 176’sı yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı önemli bir operasyona daha imza attı. Çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandıran suç grupları, 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Dün operasyon için düğmeye basıldı. 43 ilde düzenlenen eş zamanlı “Dümen” adlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı çıkartılan 226 şüpheliden 176’sı yakalandı. 268 şahıs ise ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet’e davet edildi.

DUBLÖR KULLANMIŞLAR

Dolandırma yöntemleri de pes dedirtti. Şüpheliler, vatandaşları dolandırmak için kılıktan kılığa girmiş. Dublörlerin bile kullanıldığı yöntem deşifre edildi. Bu yöntemlerle ilgili Emniyetin yaptığı tespitler şöyle:

Bir ildeki suç grubu, kamu görevlisine çok benzeyen bir dublör buldu. Bu kişinin aracılığıyla adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatmayı, dava sürecini yönlendirmeyi vaad etti. Valilikteki tanıdığı aracılığıyla silah ruhsatı ve ehliyet gibi işlemlerini çözeceğini söyledi.

KREDİ VE SENET OYUNU

Suç gruplarının, vatandaşların kişisel bilgilerini usulsüz şekilde kullanarak kredi çektikleri de tespit edildi. Ayrıca vatandaşlara imzalatılan senetlerde tahrifat yapılıp sahte senetle haksız kazanç temin edildiği belirlendi.

EHLİYET SINAVINA JOKER

Şüphelilerin, vatandaşların bilgisi ve rızası dışında hastanelerde adlarına ek gıda, gıda takviyesi ve mama reçete ettiği, bu ilaçları temin ettikten sonra spor salonlarına sattığı anlaşıldı. Suç gruplarının, ehliyet sınavlarında joker şahıs kullanarak başkalarının yerine sınava adam soktukları, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla piyasaya naylon fatura sürdükleri, yurt dışından getirdikleri sahte ehliyetleri ülkede sattıkları da tespit edilen dolandırıcılık yöntemleri arasında.

TOKİ ev yapacak diye dolandırdılar

  • Köylüler de dolandırıcıların ağına düşmüş. Köy mezarlığı kurulacağı veya TOKİ’nin ev yapacağını öne süren dolandırıcıların, vatandaşlardan para topladığı ortaya çıktı. Suç gruplarından birinin de Milli Emlak arazileri üzerinde maddi menfaat temini ile geçmişe yönelik vatandaşların kullanımı ve kirası varmış gibi asılsız belge düzenleyerek “kamu dolandırıcılığı”, “rüşvet”, “irtikap” ve “zimmet” suçlarını işlediği belirlendi.
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