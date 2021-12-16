​Emniyetten yılbaşı öncesi zehir operasyonu

Operasyonda, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 342 adreste arama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti.

Ekipler, alkollü içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etme ve ülke içerisinde satılan sahte/kaçak alkollü içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla 81 ilde “Zehir” operasyonu başlattı.

60 GÖZALTI KARARI

Operasyonda, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 342 adreste arama yapıldı. 60 şüpheli hakkında ilgili cumhuriyetbaşsavcılıklarınca gözaltı kararı verildi.

31 BİN LİTRE ALKOL

Yapılan aramalarda 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki, 5 bin 220 etiket, 102 adet sahte bandrol ve 61 şişe alkol aroması ele geçirildi. Operasyonla ilgili çalışmalara devam edildiği belirtildi.

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CAN KAYBI ARTIYOR

Operasyonlar devam ederken sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlere yenileri eklendi. Sivas Zara’da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hayatını kaybetti. İlçede alkol alan Güler Kılıç (42) Şakir Deliktaş (62), ve Bülent Ekici (62) kaldırıldıkları hastanelerde öldü. Aynı hastanede alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişinin de halen tedavi gördüğü belirtildi. El yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine gözaltına alınan zanlılardan A.U. (58) ve İ.A’nın (37) emniyetteki işlemleri devam ediyor. İstanbul Esenyurt’ta da evinde rahatsızlanan Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde, Rakhmonov’un sahte içki kullandığı gerekçesiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sahte alkolden 11 ölüm

İstanbul Esenyurt, Gaziantep Nizip, Mersin Mut ve Sivas Zara’da, sahte içki içen toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Esenyurt’ta sahte içkiden 3’ü yabancı uyruklu 6 kişinin hayatını kaybetti. Nizip’te de sahte alkolden zehirlenmeye bağlı farklı olaylarda 10 kişi zehirlenerek Nizip ve Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı.

Sahte içkiden bir haftada 23 kişi hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan şahıslardan 3’ü hayatını kaybederken, 7 kişinin hayati tehlikeleri sürüyor. Sahte alkol sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin’in Mut ilçesinde de, sahte içki içen Ali Eser (57) evinde ölü bulundu. Zara’da ise metil alkol zehirlenmesi yaşayan G.K. (42) yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul, Yalova, Sivas ve Kahramanmaraş’ta sahte alkolden toplam 12 kişi hayatını kaybetmişti. Dünkü ölümlerle son bir haftada sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e çıktı.

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GÜNDEM İstanbul’da sahte içki operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı