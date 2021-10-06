​ En çok cami Fatih’te ​

Tarihi Yarımada’nın merkezindeki Fatih, cami sayısı ile İstanbul’da birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Üsküdar son sırada ise Adalar bulunuyor. İstanbul Müftülüğünün verilerine göre, İstanbul’da toplam 3 bin 549 cami var. Kent genelinde cami sayısına bakıldığında ilk sırada 350 camiyle Fatih ilçesi bulunuyor. Fatih’i sırasıyla 196 camiyle Üsküdar, 148 camiyle Ümraniye, 146 camiyle Pendik, 137 camiyle Beykoz ve 131 camiyle Arnavutköy takip ediyor Kentte 10 cami ile en az cami Adalar’da bulunuyor. Bakırköy 38 cami, Beşiktaş da 42 camiyle Adalar’ı takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumunun 2020 rakamlarına göre, ülke nüfusunun yüzde 18,49’u İstanbul’da yaşıyor. 15 milyon 462 bin 452 kişinin yaşadığı megakentte her 4 bin 356 kişiye bir cami düşüyor. Nüfusu 56 bin 815 kişi azalan İstanbul’da geçen yıl 4 bin 473 kişiye bir cami düşüyordu.

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KİŞİ BAŞINA EN ÇOK CAMİ ŞİLE’DE