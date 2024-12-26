En fazla dönüş Gaziantep’ten

3 bin 378 Suriyeli Gaziantep’ten sınır kapıları üzerinden Suriye’ye geçti. Suriyelilerin dönüş yaptığı iller arasında Hatay ikinci sırada yer aldı. 3 bin 206 kişi Hatay’dan Suriye’ye geçiş yaptı. İstanbul ise 2 bin 438 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Büyükşehirler arasında dönüşlerin yoğun olduğu İstanbul, Suriyelilerin en fazla ikamet ettiği illerden biri olarak öne çıkıyor. Mersin’den bin 746, Kayseri’den bin 398, Şanlıurfa’dan bin 108, Adana’dan bin 90 ve Konya’dan bin 53 kişi ülkelerine döndü. Kilis, Ankara, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kocaeli ve İzmir gibi illerden de çok sayıda Suriyeli dönüş yaptı. Diğer illerden yapılan çıkışlar ise 3 bin 908 kişiyle dikkat çekti. Suriyelilerin ülkelerinde en fazla dönüş yaptığı şehirlerin başında ise Halep geldi. 11 bin 392 kişi Halep’e dönerken, onu 7 bin 356 kişi ile İdlib ve bin 539 kişi ile Lazkiye izledi. Suriye’ye dönüşlerde özellikle genç nüfusun yoğun olarak yer aldığı görüldü.