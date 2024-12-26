Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
En fazla dönüş Gaziantep’ten

En fazla dönüş Gaziantep’ten

Oğuzhan Ürüşan
04:0026/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Suriye'ye dönüşlerin en yoğun gerçekleştiği il, Gaziantep oldu.

3 bin 378 Suriyeli Gaziantep’ten sınır kapıları üzerinden Suriye’ye geçti. Suriyelilerin dönüş yaptığı iller arasında Hatay ikinci sırada yer aldı. 3 bin 206 kişi Hatay’dan Suriye’ye geçiş yaptı. İstanbul ise 2 bin 438 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Büyükşehirler arasında dönüşlerin yoğun olduğu İstanbul, Suriyelilerin en fazla ikamet ettiği illerden biri olarak öne çıkıyor. Mersin’den bin 746, Kayseri’den bin 398, Şanlıurfa’dan bin 108, Adana’dan bin 90 ve Konya’dan bin 53 kişi ülkelerine döndü. Kilis, Ankara, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kocaeli ve İzmir gibi illerden de çok sayıda Suriyeli dönüş yaptı. Diğer illerden yapılan çıkışlar ise 3 bin 908 kişiyle dikkat çekti. Suriyelilerin ülkelerinde en fazla dönüş yaptığı şehirlerin başında ise Halep geldi. 11 bin 392 kişi Halep’e dönerken, onu 7 bin 356 kişi ile İdlib ve bin 539 kişi ile Lazkiye izledi. Suriye’ye dönüşlerde özellikle genç nüfusun yoğun olarak yer aldığı görüldü.




#Suriye
#Suriyeli
#Gaziantep

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enbiya Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Yazılışı, Meali ve Fazileti