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En mutlu gün kabusa dönüştü: Düğünden çıkan hastaneye koştu

En mutlu gün kabusa dönüştü: Düğünden çıkan hastaneye koştu

14:1115/07/2025, Salı
IHA
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Düğün sonrası evlerine giden davetlilerde karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.
Düğün sonrası evlerine giden davetlilerde karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bir düğünde pasta yiyen 60 davetli zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Davetliler, hastanedeki tedavilerinin ardandan taburcu edildi.

Şanlıurfa'daki olay Suruç ilçesinde meydana geldi. İlçede yaşayan Halil İbrahim Elmas ile Aleyna Akdeniz, yaptıkları bir düğünle hayatlarını birleştirmek istedi. Bir düğün salonundaki davete, dost ve akrabalardan oluşan çok sayıda kişi katıldı.

Tadına ilk gelin ve damat baktı

Düğüne katılanlar halay çekip çiftin bu en mutlu gününe ortak oldu. Yemeğin verilmediği düğünde dışarıdan gelin ve damada kesmeleri için 10 katlı pasta getirildi. Gelin ve damat, düğünün sonuna doğru pastayı birlikte kesip tadına baktı. Pasta daha sonra ise misafirlere ikram edildi.

Düğün sonrası kusma başladı

Düğün sonrası evlerine giden davetlilerde karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Zehirlendiklerini anlayan davetliler soluğu hastanede aldı. Gece boyunca yaklaşık 60 davetli aynı şikayetlerle hastaneye gitti. Hastalar serum bağlanarak tedavi altına alındı. Gelin ve damadın ise sadece tadına baktıkları için pastadan etkilenmedikleri öğrenildi.

"Çok mahcup oldum"

Damadın babası Abbas Elmas davetlilere çok mahcup olduğunu söyleyerek, "Düğünümüz vardı. Yemek vermediğim için pasta kestirdim. Yaklaşık 40-50 kişi zehirlenmiş. Bunu karakola verip tahlile de gönderdik. Hata kimdeyse tespit edilecek. Cezasını o bulsun" dedi.

Misafirlere çok mahcup olduğunu söylen Abbas Elmas, "Yerin dibine girdim, çok mahcup oldum. Keşke olmasaydı. Zehirlenen kişi sayısının 50 kişinin üzerinde olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

İnsanın canının bu kadar ucuz olmadığını söyleyen Metin Laçin, "Dayımın oğlu dün gece evlendi. Biz de düğüne davetliydik. Dayım yemek falan yapmadı, yaş pasta ikram etti. Yaş pastayı yedikten sonra eve gittiğimizde gece saat 01.00 sıralarında kusmalar başladı. Benim ailemden hemen hemen 12 kişi zehirlendi. Sabah saat 09.00'a kadar hastanede kaldık. Ailem, eşim, çocuklarım, ben, hepimiz zehirlendik. İlk önce küçük kızım yanıma gelip ben kustum dedi. Baktım, bir şey olmaz dedim. Sonra diğer çocuk kustu. Eşim de kusmaya başladıktan sonra ben de kusmaya başladım. Annemi aradım, durumu anlattım. Annem de biz hastanedeyiz, çabuk hastaneye gelin, zehirleniyorsunuz dedi. Biz de gittim, serum taktılar. Dayımın dediği gibi 60 kişiye kadar zehirlenme oldu. İnsanın canı bu kadar ucuz değildir" diye konuştu.

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