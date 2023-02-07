Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye’de büyük yıkım meydana geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremlerde şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı bin 762, yaralı sayısı 12 bin 68. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606" olduğunu açıkladı.

500’ün üzerinde binanın hasar aldığı ve 4 binanın tamamen yıkıldığı Gaziantep’te vatandaşlar gece eksi 1 dereceye kadar düşen sıcaklık sebebiyle evlerine girmediler, enkazda yakınları bulunanlar ise yakılan ateşlerin başında gelecek bir haber beklediler.