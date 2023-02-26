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Enkazdan çıkarılan kızını arıyor: Baba-kız enkazdan dört saat aralıkla çıkarılmıştı

Kahramanmaraş’ta çöken binada eşi ve küçük kızı dahil 4 yakınını kaybeden Abdullah Aktaş, kendisinden 4 saat önce enkazdan çıkarılan kızı Mukaddes Erva’yı arıyor. Komşuları tarafından hastaneye götürülürken yolda sağlık görevlilerine teslim edildiği söylenen kızı için şehirdeki tüm hastaneleri gezen Aktaş, “Otopsisi alınmış çocukların fotoğraflarına da baktım tek tek. Ama benim kızım yok" diye konuştu.

04:00 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mukaddes Erva Aktaş

Mukaddes Erva Aktaş

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu Aktaş ailesi enkaz altında kaldı. Abdullah Aktaş 10, kızı Mukaddes Erva 6 saat sonra enkazdan sağ çıkarılırken eşi Ayşe Betül (30), kızı Zümra (4), kız kardeşi Özlem Aktaş (22) ve kuzeni İkra Süme (22) hayatını kaybetti. Abdullah Aktaş, kendisinden 4 saat önce enkazdan çıkarılan ve komşuları tarafından hastaneye götürülürken yolda sağlık görevlilerine teslim edildiği söylenen kızı Mukaddes Erva’dan bir daha haber alamadı. Aktaş, “Erva’nın yüzünü göremedim ama enkazda 5 saat beraber konuştuk. Sağlığının gayet yerinde olduğunu söyledi, ‘Sadece ayağımı oynatamıyorum’ dedi. Enkazdan çıktığımda alt komşum Mehmet ağabeyin eşinin kardeşi, ambulans olmadığı için çocuğu hastaneye götürmek üzere arabaya aldığını, yolda gelen ambulansın önüne geçip çocuğu verdiğini söyledi. ifadelerini kullandı. Aktaş, o gün akrabaları ile Kahramanmaraş’taki tüm hastanelere baktıklarını ve kızını bulamadıklarını söyleyerek “Hastaların tek tek yüzlerine baktım. Doktora sordum. Ortopedik vakaları Kayseri’ye gönderdiğini söyledi. Adana, Eskişehir, Kayseri, Mersin tüm devlet hastanelerini gezdim, yok. DNA testimi verdim. Sonucum dün çıktı. Hiçbir eşleşme yok. Çocuğumdan hiçbir iz bulamadım. Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığına gittim. Kahramanmaraş adliyesinde defnedilen otopsisi alınmış çocukların fotoğraflarına baktım tek tek. Ama kızım yok” diye konuştu.

Anne Aktaş ve 4. yaşındaki kızı Zümra depremde hayatını kaybederken baba Aktaş ve Erva enkazdan sağ çıkarıldı.

BAKANLIKTAN TALİMAT

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan bilgiye göre, çocukların kimlik tespitinin yapılabilmesi için parmak izlerinin alınması, fotoğraflarının çekilmesi, ayırıcı fiziki özelliklerinin belirlenmesi gibi çalışmalar yürütülüyor. Tedavi sürecinde yakınlarına ulaşılamayan kimliksiz veya kendini ifade edemeyen ve tedavisi tamamlanan çocuklar, devletin gözetimine alınıyor. Henüz yakınlarına ulaşılamayan, kimliksiz veya kendini ifade edemeyen çocuklar için yürütülecek süreçlere ilişkin AFAD, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon sağlandığı, 81 il valiliğine ve ilgili bakanlıklara konuyla ilgili talimat yazısı gönderildiği kaydedildi.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Kız
#Mukaddes Erva Aktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
2 hours ago
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Enkazdan çıkarılan kızını arıyor: Baba-kız enkazdan dört saat aralıkla çıkarılmıştı
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