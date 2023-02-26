Enkazdan çıkarılan kızını arıyor: Baba-kız enkazdan dört saat aralıkla çıkarılmıştı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu Aktaş ailesi enkaz altında kaldı. Abdullah Aktaş 10, kızı Mukaddes Erva 6 saat sonra enkazdan sağ çıkarılırken eşi Ayşe Betül (30), kızı Zümra (4), kız kardeşi Özlem Aktaş (22) ve kuzeni İkra Süme (22) hayatını kaybetti. Abdullah Aktaş, kendisinden 4 saat önce enkazdan çıkarılan ve komşuları tarafından hastaneye götürülürken yolda sağlık görevlilerine teslim edildiği söylenen kızı Mukaddes Erva’dan bir daha haber alamadı. Aktaş, “Erva’nın yüzünü göremedim ama enkazda 5 saat beraber konuştuk. Sağlığının gayet yerinde olduğunu söyledi, ‘Sadece ayağımı oynatamıyorum’ dedi. Enkazdan çıktığımda alt komşum Mehmet ağabeyin eşinin kardeşi, ambulans olmadığı için çocuğu hastaneye götürmek üzere arabaya aldığını, yolda gelen ambulansın önüne geçip çocuğu verdiğini söyledi. ifadelerini kullandı. Aktaş, o gün akrabaları ile Kahramanmaraş’taki tüm hastanelere baktıklarını ve kızını bulamadıklarını söyleyerek “Hastaların tek tek yüzlerine baktım. Doktora sordum. Ortopedik vakaları Kayseri’ye gönderdiğini söyledi. Adana, Eskişehir, Kayseri, Mersin tüm devlet hastanelerini gezdim, yok. DNA testimi verdim. Sonucum dün çıktı. Hiçbir eşleşme yok. Çocuğumdan hiçbir iz bulamadım. Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığına gittim. Kahramanmaraş adliyesinde defnedilen otopsisi alınmış çocukların fotoğraflarına baktım tek tek. Ama kızım yok” diye konuştu.