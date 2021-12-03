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ANKARA

Enver Altaylı üye değil örgüt yöneticisi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı’ya casusluk ve örgüt üyeliğinden verilen 23 yıl 4 aylık cezaya itiraz edildi. Ankara Başsavcılığı tarafından yapılan istinaf başvurusunda FETÖ casusu Ataylı’nın “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan değil, “örgüt yöneticisi” suçundan ceza alması gerektiği vurgulandı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Enver Altaylı üye değil örgüt yöneticisi
Enver Altaylı

FETÖ’nün casusu Enver Altaylı hakkında yerel mahkemece verilen karara itiraz edildi. Ankara Başsavcılığı’nın istinaf başvurusunda, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan cezalandırılan Altaylı’nın “örgüt yöneticisi” olduğu belirtilerek, bu yönde hüküm kurulması gerektiğine işaret edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın 8 Kasım’daki duruşmasında eski istihbaratçı Enver Altaylı, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “siyasi ve askeri casusluk” suçlarından toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

YÖNETİCİLİKTEN HÜKÜM KURULSUN

Ankara Başsavcılığı, Enver Altaylı hakkında “örgüt üyeliği” suçundan kurulan hükme itiraz ederek istinafa başvurdu. Delillerin Altaylı’nın örgüt yöneticisi olduğunu gösterdiğini belirten Başsavcılık, Altaylı’nın bu madde kapsamında cezalandırılması gerektiğine dikkat çekti.

İTİRAZIN GEREKÇELERİ

Başsavcılık, bu talebinin gerekçesini ise şu şekilde sıraladı:

- Sanık, örgütün organik yapısı içerisinde yer almakta. Bu kapsamdaki irtibatları da örgüt yöneticileri Mustafa Özcan, Salih Yaylacı ve “Kervancı Ali” olarak bilinen Ali Katırcıoğlu’dur.

- Bu örgüt yöneticilerini, kendisinin tanıdığı devlet başkanları ve bürokratlarıyla bir araya getirdi.

- Örgütün eleman temin etme noktasında en kuvvetli yolu olan örgütle iltisaklı okulların Özbekistan ve Kazakistan’da kurulması için faaliyetler yürüttü. Bu faaliyetleri, örgütün 2 numaralı ismi Mustafa Özcan ve Ali Katırcıoğlu ile birlikte yürüttü.

GÜLEN’E MEKTUP YAZDI

- Bu kapsamda yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin örgüt lideri Fetullah Gülen’e mektup yazarak bilgi verdi.

- Darbe girişimi sonrasında örgütün ülkeyi itibarsızlaştırma, darbenin örgütle bir alakası olmadığına ilişkin propaganda dokümanlarının hazırlanmasında karar alıcı olarak görev yaptı.

- İstihbarati faaliyetleri olduğu değerlendirilen ve ABD’de lobici faaliyetleri olan muhataplarına bu tür yanıltıcı bilgileri içeren metinler yazdı.”

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