Epstein belgelerinde yeni adım: Sansürlenen altı kişinin ismi açıklandı

ABD Adalet Bakanlığı’nın sapkın milyarder Epstein ile ilgili 3 milyondan fazla belgesini erişime açmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı.
ABD Temsilciler üyesi Ro Khana, belgelerde ismi gizli tutulan altı kişinin isimlerini paylaştı. Khanna, belgeleri incelemesinin ardından Temsilciler Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmayı, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı. Bir diğer Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie ile ABD Adalet Bakanlığına gidip, belgeleri incelediklerini belirten Khana, "Orada yaklaşık iki saat geçirdik ve dosyaların yüzde 70 ila yüzde 80'inin hâlâ sansürlenmiş olduğunu öğrendik" dedi.
BAŞKA İSİMLER DE ÇIKABİLİR
Khanna, belgelerde adı geçen altı "zengin ve güçlü" kişinin Adalet Bakanlığı tarafından "herhangi bir sebep olmaksızın" gizlendiğini vurgulayarak bu isimlerin Les Wexner, Sultan Ahmed bin Sulayem, Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov ve Nicola Caputo olduğunu açıkladı. Belgeleri inceledikleri iki saat içinde dahi altı ismi ortaya çıkarabildiklerine dikkat çeken Khanna, 3 milyon belge sansürsüz şekilde incelendiğinde daha çok ismin ortaya çıkabileceğinin altını çizdi. Khanna, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Adalet Bakanlığı'na sansürlenmiş dosyaları gönderdiğini kaydederek "Hepsi sansürlenmiş. Bu, biraz zorlama. Tüm Kongre üyelerini Adalet Bakanlığı'nın 'sansürlenmemiş' dosyalarını görmeye davet ediyorlar ancak FBI'dan gelen tüm dosyalar sansürlenmiş durumda" ifadelerini kullandı.
3'Ü TANINMIŞ 3'Ü GİZEMLİ
- Sansürsüz olarak ismi paylaşılan altı isim şu şekilde: 88 yaşındaki Leslie ‘Les’ Wexner, Victoria’s Secret, Abercrombie & Fitch ve Bath & Body Works gibi markaları içeren bir perakende imparatorluğu kurarak uzun yıllar boyunca yatırımlarını yöneten Epstein ile uzun süreli bir mali ilişki sürdürdü. Sultan Ahmed bin Sulayem ise Dubai merkezli iş adamı, 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir liman ve lojistik şirketi olan DP World'un başında bulunuyor. Nicola Caputo adlı kişi de 2014 ile 2019 yılları arasında Avrupa Parlamentosu'nda ülkesini temsil etmiş ve daha sonra bölgesel yönetiminde üst düzey görev üstlenmiş İtalyan bir siyasetçi. Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze ve Leonic Leonov’un kim olduklarını ve Epstein ile nasıl bir bağlantıları olduğu henüz bilinmiyor.