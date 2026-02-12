Epstein belgelerinde yeni adım: Sansürlenen altı kişinin ismi açıklandı

Sansürsüz olarak ismi paylaşılan altı isim şu şekilde: 88 yaşındaki Leslie ‘Les’ Wexner, Victoria’s Secret, Abercrombie & Fitch ve Bath & Body Works gibi markaları içeren bir perakende imparatorluğu kurarak uzun yıllar boyunca yatırımlarını yöneten Epstein ile uzun süreli bir mali ilişki sürdürdü. Sultan Ahmed bin Sulayem ise Dubai merkezli iş adamı, 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir liman ve lojistik şirketi olan DP World'un başında bulunuyor. Nicola Caputo adlı kişi de 2014 ile 2019 yılları arasında Avrupa Parlamentosu'nda ülkesini temsil etmiş ve daha sonra bölgesel yönetiminde üst düzey görev üstlenmiş İtalyan bir siyasetçi. Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze ve Leonic Leonov’un kim olduklarını ve Epstein ile nasıl bir bağlantıları olduğu henüz bilinmiyor.