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Erbakan ‘Milli Görüş gericilik değildir’ diyerek vurguladı: AK Parti iktidarında kimsenin yaşamına müdahale edilmedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir programda gündeme dair soruları yanıtladı. Milli Görüş ve laiklik kavramlarının yanlış algılanmasının toplumda bir kaos oluşturduğunu belirten Erbakan, "Milli Görüş çizgisi gericilik değildir. Teknoloji alanında Türkiye'de en büyük sanayileşme hamlesi Erbakan Hoca döneminde yapıldı. Yaşam tarzına müdahale ilgiliyle de hep söyledik öncelikle inancımız buna engel. 21 yıllık AK Parti iktidarında kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmedi, CHP'nin seçim öncesi yaptığı algı operasyonları karşılık bulamadı" dedi. Yeni anayasa çalışmalarını desteklediklerini vurgulayan Erbakan, "Mevcut anayasa darbe döneminin ürünü. Köklü bir değişimin yapılması faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

11:11 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CNN TÜRK'te Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in gündeme dair sorularını yanıtladı.


İşte Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

"Yeniden Refah Partimiz ilk girdiği seçimde başarı elde etti. Bu sonuç Milli Görüş'ün, rahmetli Erbakan Hocamızın 54. hükümette yaptığı hizmetlerin milletimizin gönlünde yeri olduğunun göstergesi. Yerel seçimler için şimdiden kolları sıvayıp çalışmalara başladık. Bugün de programdan sonra Bağcılar'da olacağız.


Yüzde 3'ü geçseydi hazine yardımı alacaktık, kıl payı alamadık. Şimdiye kadar nasıl geldiysek, teşkilatlarımızın desteğiyle devam edeceğiz. Önemli olan Meclis'e girebilmekti. Maddi konular bir şekilde çözülecektir.


Reklam bütçesi, afişler, pankartlar bunların giderleri, dijital ekranlar ciddi bir maliyet. İnşallah milletimizin teveccühüne layık olmak için çalışacağız.



Saadet Partisi'nin CHP listesinden seçime girmesi negatif etki oluşturdu

Sorunlarının çözümlerini isteyen kesimler bize umut bağladılar. Saadet Partisi'nin izlediği politika olumsuz etki bıraktı. CHP'li bir cumhurbaşkanı seçilmesi için gayret oluşturulması olumsuz etki oluşturdu. 7'li masa dediğimiz Millet İttifakı'na PKK yöneticilerinin destek açıklaması Saadet Partisi'ni yıprattı. Saadet Partisi'nin CHP listesinden seçime girmesi negatif etki oluşturdu. HDP seçime gidiyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağım diyor. LGBT ile ilgili söylemler ortada. FETÖ'nün desteği Saadet Partisi üzerinde negatif etkisi oldu, oradan bize ciddi bir oy yönelmesi oldu.


Teşkilat modeline uygun çalışmanın yapılması, Milli Görüş tarafından ortaya konulan disiplinli çalışmanın çok etkisi oldu.


Milli Görüş vurgusu

Milli Görüş çizgisi gericilik değildir. Teknoloji alanında Türkiye'de en büyük sanayileşme hamlesi Erbakan Hoca döneminde yapıldı. Yaşam tarzına müdahale ilgiliyle de hep söyledik öncelikle inancımız buna engel. Cenabı Allah insanlara günah işleme özgürlüğü vermiş. Mani olursanız büyük bir günah işlersiniz. Zorla ve korkudan dolayı namaz kılması, başını örtmesi şirk koşmaya girer. Devlet korkusuyla yapması halinde bunu yapan da yaptıran da günaha girer. Zorlamayla olması bizim inancımıza aykırı. İnsanların isteğiyle bunu yapar veya yapmaz. Zaten bir imtihan için dünyadayız. Buna göre de mükafat alacak. Bunlar seçim döneminde, sol zihniyetli, CHP'li kimselerin yaptıkları algı operasyonları. Bunlar tutmadı bir karşılık bulmadı. AK Parti 21 yıldır iktidarda. Kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmedi. Bu gibi algı operasyonlarına milletimiz itibar etmedi.


"Yeni Anayasa çalışmalarını destekliyoruz"

Yeni Anayasanın yapılması faydalı olacaktır. Mevcut anayasa darbe döneminin ürünü. Köklü bir değişimin yapılması faydalı olacaktır. Bizim de desteğimiz olur.


Laiklik kelimesi Türkçe bir kelime değil. Bu her kesim tarafından farklı algılanmasına yol açıyor. Baskıcı bir politika olarak uygulandı. Laiklik herkesin dinini yaşamasına saygı duymak demektir, devletin bunlara saygı duyması demektir. Laiklik din düşmanlığı değildir. Kavram yanlış yorumlandı, bunun önüne geçilmeli. Dünya artık Mars'a Ay'a gitmiş, böyle bir dönemde biz sakallı insan şuraya giremez başı örtülü insan buraya girmez. Osmanlı zamanında her dinden insan barış içinde yaşamız. Bizim inancımız bunu gerektiriyor.


Osmanlı zamanında her dinden insan barış içinde yaşamız. Bizim inancımız bunu gerektiriyor.


"CHP'nin başında kim olursa olsun başarı elde etmeleri mümkün değil"

Kendi genel başkanları cumhurbaşkanı adayı oldu. Buna rağmen yüzde 25'i geçemediler. Bu seçim onu gösterdi. Kılıçdaroğlu gerçekten çok gayret gösterdi. Buna rağmen yüzde 25'i geçemediler. Orada kim olursa olsun bir başarı elde etmeleri pek de mümkün değil.


"DEVA ve Gelecek Partisi hayal kırıklığı yaşattı"

4 tane partinin, masadaki küçük partilerin oylarının sıfıra yakın olduğu ortaya çıktı. 2 tane yeni kurulan parti "DEVA ve Gelecek Partisi" çok ciddi reklam kampanyalarıyla balon gibi şişirilmelerine rağmen hayal kırıklığı yaşattı. Gelecek seçimde ne yapacaksınız? Sıfır oyunuza karşılık 30 vekil verecek bir CHP bulabilecek misiniz? Anayasayla ilgili kendilerinin de ifadeleri oldu, DEVA ve Gelecek Partisi'nin. Destekleri ve ortak hareket etme olabilir.


'İHA'lara SİHA'lara dokunacağız' diyorlar. 'Zorunlu din derslerini kaldıracağız' diyorlar. HDP diyor. Müslüman bir anne-babanın çocuğuna dininin öğretilmesi önemli. LGBT ile ilgili söylemler... Saadet Partisi'nin oy kaybında büyük etkisi oldu. Rahmetli Erbakan Hocamız derdi,
'CHP'nin döktüğü suyla abdest olmaz.'
Saadet Partisi seçmenlerine kapımız açık diyorum. Seçimde seçmenleri bize destek verdi.

#Fatih Erbakan
#Yeniden Refah Partisi
#AK Parti
38 dakika önce
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